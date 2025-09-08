8 сентября отмечается Рождество Пресвятой Богородицы, которое в народе еще называют Второй Пречистой. В этот день верующие чтят рождение Девы Марии — матери Иисуса Христа.

Сегодня принято посещать богослужения в церкви и обращаться к Богородице с молитвой о крепком здоровье, согласии в семье, заступничестве и помощи в сложных жизненных ситуациях.

С этим светлым и радостным праздником стоит поздравить всех родных и близких. Для этого Факты ICTV подготовили поздравления с Рождеством Пресвятой Богородицы в картинках и стихах.

Сейчас смотрят

Рождество Пресвятой Богородицы — картинки

Поздравления с Рождеством Пресвятой Богородицы в стихах

***

С Рождеством Пресвятой Богородицы

От души поздравляю я вас.

И что искренне сердцем вы просите,

Все исполнится пусть в этот час.

На душе вам желаю спокойствия,

Мыслей добрых и светлых всегда.

И здоровье чтоб не беспокоило,

Стороной обходила беда.

***

С Рождеством Пресвятой Богородицы

Поздравляю тебя всей душой!

Пусть она о тебе позаботится,

Чтобы беды прошли стороной!

Только мира, здоровья, удачи

Я желаю тебе в этот час,

И достатка большого в придачу,

И счастливых, сияющих глаз!

***

С Рождеством Пресвятой Богородицы!

Пусть она будет вечно с тобой,

Пусть печали и горести скроются,

А в душе воцарится любовь.

Пусть хранит тебя Божия Матерь

И здоровья всегда придает,

Пусть покроет теплом благодати,

Жизнь даря без забот и хлопот!

***

Поздравляю с Рождеством

Богородицы Пречистой!

Пусть стремится счастье в дом

Вместе с радостью искристой.

Пусть исполнится мечта,

Наделит душевным светом,

А на сердце теплота

Согревает, будто летом!

***

С Рождеством Богородицы поздравляем,

Искренне, от души желаем:

В жизни только теплоты,

Чистой и большой любви.

***

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.