8 сентября отмечается Рождество Пресвятой Богородицы, которое в народе еще называют Второй Пречистой. В этот день верующие чтят рождение Девы Марии — матери Иисуса Христа.

Сегодня принято посещать богослужения в церкви и обращаться к Богородице с молитвой о крепком здоровье, согласии в семье, заступничестве и помощи в сложных жизненных ситуациях.

С этим светлым и радостным праздником стоит поздравить всех родных и близких. Для этого Факты ICTV подготовили поздравления с Рождеством Пресвятой Богородицы в картинках и стихах.

Рождество Пресвятой Богородицы — картинки

Поздравление с Рождеством Пресвятой Богородицы. Фото: Факты ICTV

Открытки к Рождеству Пресвятой Богородицы. Фото: Факты ICTV

Открытки с поздравлениями к Рождеству Пресвятой Богородицы. Фото: Факты ICTV

Рождество Пресвятой Богородицы: открытки. Фото: Факты ICTV

Рождество Пресвятой Богородицы: открытки с поздравлениями. Фото: Факты ICTV

Поздравления с Рождеством Пресвятой Богородицы в стихах

***

С Рождеством Пресвятой Богородицы
От души поздравляю я вас.
И что искренне сердцем вы просите,
Все исполнится пусть в этот час.

На душе вам желаю спокойствия,
Мыслей добрых и светлых всегда.
И здоровье чтоб не беспокоило,
Стороной обходила беда.

***

С Рождеством Пресвятой Богородицы
Поздравляю тебя всей душой!
Пусть она о тебе позаботится,
Чтобы беды прошли стороной!

Только мира, здоровья, удачи
Я желаю тебе в этот час,
И достатка большого в придачу,
И счастливых, сияющих глаз!

***

С Рождеством Пресвятой Богородицы!
Пусть она будет вечно с тобой,
Пусть печали и горести скроются,
А в душе воцарится любовь.

Пусть хранит тебя Божия Матерь
И здоровья всегда придает,
Пусть покроет теплом благодати,
Жизнь даря без забот и хлопот!

***

Поздравляю с Рождеством
Богородицы Пречистой!
Пусть стремится счастье в дом
Вместе с радостью искристой.

Пусть исполнится мечта,
Наделит душевным светом,
А на сердце теплота
Согревает, будто летом!

***

С Рождеством Богородицы поздравляем,
Искренне, от души желаем:
В жизни только теплоты,
Чистой и большой любви.

***

