Рождество Пресвятой Богородицы 2025: как поздравить близких со светлым праздником
8 сентября отмечается Рождество Пресвятой Богородицы, которое в народе еще называют Второй Пречистой. В этот день верующие чтят рождение Девы Марии — матери Иисуса Христа.
Сегодня принято посещать богослужения в церкви и обращаться к Богородице с молитвой о крепком здоровье, согласии в семье, заступничестве и помощи в сложных жизненных ситуациях.
С этим светлым и радостным праздником стоит поздравить всех родных и близких. Для этого Факты ICTV подготовили поздравления с Рождеством Пресвятой Богородицы в картинках и стихах.
Рождество Пресвятой Богородицы — картинки
Поздравления с Рождеством Пресвятой Богородицы в стихах
***
С Рождеством Пресвятой Богородицы
От души поздравляю я вас.
И что искренне сердцем вы просите,
Все исполнится пусть в этот час.
На душе вам желаю спокойствия,
Мыслей добрых и светлых всегда.
И здоровье чтоб не беспокоило,
Стороной обходила беда.
***
С Рождеством Пресвятой Богородицы
Поздравляю тебя всей душой!
Пусть она о тебе позаботится,
Чтобы беды прошли стороной!
Только мира, здоровья, удачи
Я желаю тебе в этот час,
И достатка большого в придачу,
И счастливых, сияющих глаз!
***
С Рождеством Пресвятой Богородицы!
Пусть она будет вечно с тобой,
Пусть печали и горести скроются,
А в душе воцарится любовь.
Пусть хранит тебя Божия Матерь
И здоровья всегда придает,
Пусть покроет теплом благодати,
Жизнь даря без забот и хлопот!
***
Поздравляю с Рождеством
Богородицы Пречистой!
Пусть стремится счастье в дом
Вместе с радостью искристой.
Пусть исполнится мечта,
Наделит душевным светом,
А на сердце теплота
Согревает, будто летом!
***
С Рождеством Богородицы поздравляем,
Искренне, от души желаем:
В жизни только теплоты,
Чистой и большой любви.
***