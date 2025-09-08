Рождество Пресвятой Богородицы – один из самых больших праздников в православном календаре, который отмечается 8 сентября.

В этот день верующие обращаются к Божьей Матери с особыми молитвами о защите, помощи и поддержке в жизненных испытаниях.

Почему важны молитвы на Рождество Богородицы

Рождение Девы Марии стало началом осуществления Божьего замысла о спасении человечества.

Сейчас смотрят

Православная церковь называет этот праздник “началом радости для всего мира”.

Именно поэтому молитвы к Пресвятой Богородице в этот день считаются особенно сильными – ведь они произносятся в день явления Пречистой Девы миру.

Сильная молитва на Рождество Пресвятой Богородицы

Традиционная молитва на Рождество Богородицы звучит как просьба о защите от зла, укреплении в вере и помощи в трудных обстоятельствах

Пресвятая Владычица Богородица, Твоим славным Рождеством Ты принесла миру радость и надежду. Избавь нас от всякой беды, защити от врагов видимых и невидимых, помоги в скорбях и немощах. Покрой нас Твоим честным омофором и научи всегда пребывать в вере и любви к Сыну Твоему, Господу нашему Иисусу Христу. Аминь.

Кроме особых молитв на Рождество Пресвятой Богородицы, православные христиане часто обращаются к Марии с ежедневными просьбами. Самая известная – это Богородице Дево, радуйся, которая является частью церковного богослужения.

Богородице Дево, радуйся, Благодатная Мария, Господь с Тобой; благословенна Ты между женами и благословен плод чрева Твоего, ибо Ты родила Спасителя душ наших.

Также часто читают молитву Под Твою милость прибегаем, особенно во времена опасности и тревог.

Считается, что в день Рождества Пресвятой Богородицы молитвы о защите и помощи имеют особую силу. Верующие просят Богородицу покрыть их своим омофором, дать мудрость в жизни и укрепить в испытаниях.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.