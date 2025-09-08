В сентябре украинцы будут отмечать Рождество Пресвятой Богородицы – один из главных христианских праздников, который чествует рождение Девы Марии.

Он относится к двунадесятым праздникам и открывает ряд осенних церковных дат.

Когда Рождество Пресвятой Богородицы в 2025 году

Праздник приходится на 8 сентября по новоюлианскому календарю, на который должны были перейти все православные общины в Украине, а также УГКЦ.

Ранее Рождество Богородицы приходилось на 21 сентября. Однако с момента календарной реформы, состоявшейся в начале осени 2023 года, приходам давалось два года, чтобы перейти на новые даты и привыкнуть к ним.

Что нельзя делать на Рождество Пресвятой Богородицы

В церковной традиции этот день имеет особый статус, поэтому верующих призывают отложить привычные дела и посвятить его молитве.

В этот день необходимо обязательно посетить храм – нельзя пропускать богослужение. Также следует избегать тяжелого физического труда.

Во многих епархиях в этот день не венчают – для проведения таинства выбирают другие даты.

В народных традициях сформировались и дополнительные запреты:

Не браться за тяжелые домашние дела.

Не шить, не прясть и не стирать.

Не ссориться и не отказывать в помощи другим.

Люди верили, что Рождество Пресвятой Богородицы следует провести в согласии, сосредоточившись на семье и молитве.

