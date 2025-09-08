Рождество Пресвятой Богородицы в 2025 году: дата, традиции и запреты
В сентябре украинцы будут отмечать Рождество Пресвятой Богородицы – один из главных христианских праздников, который чествует рождение Девы Марии.
Он относится к двунадесятым праздникам и открывает ряд осенних церковных дат.
Когда Рождество Пресвятой Богородицы в 2025 году
Праздник приходится на 8 сентября по новоюлианскому календарю, на который должны были перейти все православные общины в Украине, а также УГКЦ.
Ранее Рождество Богородицы приходилось на 21 сентября. Однако с момента календарной реформы, состоявшейся в начале осени 2023 года, приходам давалось два года, чтобы перейти на новые даты и привыкнуть к ним.
Что нельзя делать на Рождество Пресвятой Богородицы
В церковной традиции этот день имеет особый статус, поэтому верующих призывают отложить привычные дела и посвятить его молитве.
В этот день необходимо обязательно посетить храм – нельзя пропускать богослужение. Также следует избегать тяжелого физического труда.
Во многих епархиях в этот день не венчают – для проведения таинства выбирают другие даты.
В народных традициях сформировались и дополнительные запреты:
- Не браться за тяжелые домашние дела.
- Не шить, не прясть и не стирать.
- Не ссориться и не отказывать в помощи другим.
Люди верили, что Рождество Пресвятой Богородицы следует провести в согласии, сосредоточившись на семье и молитве.
