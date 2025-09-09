Октябрь для христиан – время особой молитвенной сосредоточенности и благодарности. Осень в церковной традиции всегда была символом завершения и подведения итогов, но в то же время и напоминанием о духовной опоре и силе веры, которая ведет человека через все испытания.

В этом месяце верующие отмечают Покров Пресвятой Богородицы – один из самых почитаемых праздников в Украине. Он напоминает о заступничестве Божьей Матери, что особенно актуально во времена борьбы и испытаний. Также октябрь наполнен днями памяти святых апостолов, мучеников и пророков, которые своей жизнью засвидетельствовали силу веры.

Факты ICTV собрали полный церковный календарь на октябрь 2025 года.

Церковные праздники в октябре 2025 года

1 октября – Покров Пресвятой Богородицы, святого преподобного Романа Сладкоповца;

2 октября – святого священномученика Киприана, святой мученицы Юстины, святого преподобного Андрея;

3 октября – святого священномученика Дионисия Ареопагита;

4 октября – святого священномученика Ерофея, епископа Афинского, святого преподобного Франциска Ассизского;

5 октября – святой мученицы Харитины;

6 октября – святого апостола Фомы;

7 октября – святых мучеников Сергия и Вакха;

8 октября – святой преподобной Пелагии;

9 октября – святого апостола Иакова Алфеева;

10 октября – святых мучеников Евлампия и Евлампии;

11 октября – святого апостола Филиппа, диакона, святого преподобного Феофана, епископа Никейского;

12 октября – святых мучеников Прова, Тараха и Андроника, святого преподобного Космы;

13 октября – святых мучеников Карпа, Папилы и Агатоники;

14 октября – святой преподобной Параскевы Тарнавской, святых мучеников Назария и других;

15 октября – святых Отцов VII Вселенского Собора, святого преподобного Евтимия Нового, святого преподобномученика Лукияна;

16 октября – святого мученика Лонгина, сотника;

17 октября – святого пророка Осии, святого преподобномученика Андрея Критского;

18 октября – святого апостола и евангелиста Луки;

19 октября – святого пророка Иоиля, святого мученика Уара, святого преподобного Иоанна;

20 октября – святого великомученика Артемия;

21 октября – святого преподобного Илариона Великого;

22 октября – святого равноапостольного Аверкия, епископа Ерапольского;

23 октября – святого апостола Иакова;

24 октября – святых мучеников Ареты и сопутствующих ему;

25 октября – святых мучеников Маркияна и Мартирия;

26 октября – святого великомученика Димитрия Мироточивого;

27 октября – святого мученика Нестора, святых мучениц Капитолины и Еротииды;

28 октября – святых мучеников Терентия и Неонилы, святой мученицы Параскевы, Пятницы;

29 октября – святой преподобномученицы Анастасии, святого преподобного Аврамия Ростовского;

30 октября – святых мучеников Зиновия и Зиновии, сестры его;

31 октября – святых апостолов Стахия, Амплия и других, святого мученика Эпимаха.

