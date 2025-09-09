Октябрь для христиан – время особой молитвенной сосредоточенности и благодарности. Осень в церковной традиции всегда была символом завершения и подведения итогов, но в то же время и напоминанием о духовной опоре и силе веры, которая ведет человека через все испытания.

В этом месяце верующие отмечают Покров Пресвятой Богородицы – один из самых почитаемых праздников в Украине. Он напоминает о заступничестве Божьей Матери, что особенно актуально во времена борьбы и испытаний. Также октябрь наполнен днями памяти святых апостолов, мучеников и пророков, которые своей жизнью засвидетельствовали силу веры.

Факты ICTV собрали полный церковный календарь на октябрь 2025 года.

Сейчас смотрят

Церковные праздники в октябре 2025 года

  • 1 октября – Покров Пресвятой Богородицы, святого преподобного Романа Сладкоповца;
  • 2 октября – святого священномученика Киприана, святой мученицы Юстины, святого преподобного Андрея;
  • 3 октября – святого священномученика Дионисия Ареопагита;
  • 4 октября – святого священномученика Ерофея, епископа Афинского, святого преподобного Франциска Ассизского;
  • 5 октября – святой мученицы Харитины;
  • 6 октября – святого апостола Фомы;
  • 7 октября – святых мучеников Сергия и Вакха;
  • 8 октября – святой преподобной Пелагии;
  • 9 октября – святого апостола Иакова Алфеева;
  • 10 октября – святых мучеников Евлампия и Евлампии;
  • 11 октября – святого апостола Филиппа, диакона, святого преподобного Феофана, епископа Никейского;
  • 12 октября – святых мучеников Прова, Тараха и Андроника, святого преподобного Космы;
  • 13 октября – святых мучеников Карпа, Папилы и Агатоники;
  • 14 октября – святой преподобной Параскевы Тарнавской, святых мучеников Назария и других;
  • 15 октября – святых Отцов VII Вселенского Собора, святого преподобного Евтимия Нового, святого преподобномученика Лукияна;
  • 16 октября – святого мученика Лонгина, сотника;
  • 17 октября – святого пророка Осии, святого преподобномученика Андрея Критского;
  • 18 октября – святого апостола и евангелиста Луки;
  • 19 октября – святого пророка Иоиля, святого мученика Уара, святого преподобного Иоанна;
  • 20 октября – святого великомученика Артемия;
  • 21 октября – святого преподобного Илариона Великого;
  • 22 октября – святого равноапостольного Аверкия, епископа Ерапольского;
  • 23 октября – святого апостола Иакова;
  • 24 октября – святых мучеников Ареты и сопутствующих ему;
  • 25 октября – святых мучеников Маркияна и Мартирия;
  • 26 октября – святого великомученика Димитрия Мироточивого;
  • 27 октября – святого мученика Нестора, святых мучениц Капитолины и Еротииды;
  • 28 октября – святых мучеников Терентия и Неонилы, святой мученицы Параскевы, Пятницы;
  • 29 октября – святой преподобномученицы Анастасии, святого преподобного Аврамия Ростовского;
  • 30 октября – святых мучеников Зиновия и Зиновии, сестры его;
  • 31 октября – святых апостолов Стахия, Амплия и других, святого мученика Эпимаха.
Читайте также
Календарь праздников на октябрь 2025: когда день учителя, художника и юриста
календар свят на жовтень 2025

Связанные темы:

КалендарьЦерковні свята
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.