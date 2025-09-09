Во вторник, 9 сентября, отмечается Всемирный день сельского хозяйства, Всемирный день электромобилей, Международный день красоты, Международный день защиты от нападений в сфере образования, Международный день судоку, День тестировщика и День дизайнера-графика.

Православная церковь сегодня чтит память святых праведных Иоакима и Анны, а также мученика Северияна Севастийского. Подробнее о праздниках, именинах, приметах и запретах дня — далее в материале.

Какой сегодня церковный праздник – 9 сентября 2025 года

9 сентября православные верующие вспоминают святых праведных Иоакима и Анну, родителей Пресвятой Богородицы.

У супругов очень долго не было детей, поэтому они настойчиво молились о потомстве. В конце концов, Бог услышал молитвы Иоакима и Анны: им явился ангел, который сообщил о рождении ребенка, который станет матерью Спасителя. После этого у супругов родилась девочка, которую они назвали Марией и которую посвятили Господу.

Также 9 сентября церковь чтит память мученика Севериана, который жил в IV веке в городе Севастия (современная Турция). Святой пострадал за веру в Христа во время гонения на христиан императора Лициния.

Какой сегодня, 9 сентября 2025 года, день в Украине

9 сентября в Украине и мире отмечают День тестировщика. Сегодня стоит поздравить людей, которые проверяют программы на ошибки, обеспечивают их качество и делают пользование удобным и стабильным.

Также профессиональный праздник 9 сентября отмечают графические дизайнеры. Эти специалисты занимаются созданием веб-страниц, рекламных модулей, оформлением книг, журналов, а также разработкой логотипов и визуальных айдентик, которые помогают брендам быть узнаваемыми.

Кто празднует день ангела 9 сентября 2025 года

День ангела сегодня празднуют обладатели таких имен: Василий, Анна, Григорий, Дмитрий, Захар, Иосиф, Никита, Александр, Алексей, Афанасий, Сергей и Федор.

Что нельзя делать 9 сентября 2025 года

В этот день нельзя ссориться, сквернословить, сплетничать, завидовать, проявлять жадность и равнодушие. Не стоит злоупотреблять алкоголем и устраивать шумные застолья — день лучше провести в спокойствии.

Народные приметы не советуют игнорировать семейные нужды — если не позаботиться о родных, то весь год в доме будут недоразумения. Запрещено проводить какие-либо финансовые операции и переезжать, иначе потеряете удачу и привлечете в жизнь проблемы.

Что можно делать сегодня

Сегодня можно помолиться святым Иоакиму и Анне о детях и согласии в семье.

День считается благоприятным для сжигания старой одежды — так люди стремились очиститься от болезней, негативной энергии и сглаза. 9 сентября можно работать, заниматься рукоделием и различными домашними делами.

Народные приметы на 9 сентября 2025 года

Много паутины — зима будет холодной.

Много ягод на рябине — к теплой и мягкой зиме.

Журавли высоко летают — ждите теплую и сухую осень.

Ясная и звездная ночь — к хорошему урожаю грибов.

Гром 9 сентября — осень будет затяжной и теплой.

