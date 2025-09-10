Воздвижение Креста Господня: происхождение, история и дата праздника
Праздник Воздвижения Креста Господня посвящен чествованию жертвенности Иисуса Христа ради спасения человечества. В народе этот день связывали с наступлением осени, а именно с первым похолоданием, отлетом птиц в теплые края и исчезновением пресмыкающихся на зимовку.
Когда праздник Воздвижения Креста Господня и о его истории, читайте в нашем материале.
Когда Воздвижение Креста Господня
В 2025 году в Украине праздник Воздвижения Креста Господня придется на 14 сентября. Это обусловлено тем, что с 1 сентября 2023 года Украинская Православная Церковь перешла на новоиюльский календарь, в результате чего дата празднования сместилась на 13 дней вперед. Ранее праздник отмечали 27 сентября.
Воздвижение Креста Господня: история праздника
Этот праздник является вторым по счету из двенадцати праздников в церковном году. В народе его называют коротко – Воздвижение или Честный Крест.
В IV веке, возле Голгофы в Иерусалиме был найден Крест, на котором был распят Иисус Христос. Орудие казни три века пролежало в земле, потому что по древнему обычаю их закапывали возле места казни.
Патриарх Макарий Иерусалимский установил Крест для поклонения верующим как символ жертвенности Спасителя. Отсюда и название праздника – Воздвижение (возвышение).
Воздвижение Креста Господня: традиции
На Воздвижение Креста Господня 2025 в православной церкви установлен строгий пост – в память о страданиях Иисуса. У греко-католиков существует обязанность воздержания от мяса.
Не соблюдают пост:
- дети до 14 лет и люди после 60;
- тяжелобольные, беременные, матери после родов и кормящие грудью;
- путешественники (если путешествие длится более 8 часов);
- те, кто выполняет тяжелый физический труд;
- люди, живущие на милостыню.
Священники подчеркивают: пост – это не только ограничение в еде, но прежде всего воздержание от греха и зла.
В этот день крест торжественно выносят в центр храма, украшают цветами и зеленью. Совершается чин Воздвижения креста, когда святыню подносят и благословляют верующих на все четыре стороны света.
Крест остается в центре храма до 21 сентября (4 октября по старому стилю) – дня Отдания праздника, после чего его переносят в алтарь.
В древности 14 сентября было праздником ярмарок и храмовых торжеств. Принято было посещать церковь, ходить в гости к родным или соседям, выполнять только легкую работу по дому. Древние дохристианские корни праздника связаны с осенним природным циклом, это отлет птиц, исчезновение пресмыкающихся, первые холода.
