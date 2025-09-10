Сегодня, 10 сентября, в Украине чтят память преподобного Павла Печерского послушного. Для православных верующих эта дата также связана с Предпраздником Воздвижения Креста Господня и почитанием святых мучениц Минодоры, Митродоры и Нимфодоры.

Этот день также объединил ряд международных событий – от Всемирного дня предотвращения самоубийств и Дня обмена идеями до Международного дня макияжа и Дня портвейна.

Во второй декаде сентября также проходит Неделя образования взрослых, учрежденная по инициативе ЮНЕСКО.

Факты ICTV собрали все главные события 10 сентября – узнавайте, какие существуют народные приметы, что можно и нельзя делать в этот день, а также кто празднует именины.

Какой сегодня церковный праздник – 10 сентября 2025 года

Православная церковь сегодня чтит память преподобного Павла Печерского Послушного. До принятия пострига он был непослушным, однако, став монахом, выполнял любые поручения братии.

В свободное время Павел молился или молол зерно на жерновах, не позволяя себе тратить ни минуты. Его нетленные мощи покоятся в Дальних пещерах Лавры.

Также 10 сентября церковь вспоминает святых мучениц Минодору, Митродору и Нимфодору. Это были три родные сестры из Вифинии, которые с юности посвятили жизнь молитве и чистоте.

За отказ отречься от веры их подвергли жестоким пыткам и убили. По преданию, когда их тела хотели сжечь, дождь погасил огонь, а карателя поразила молния. Христиане похоронили сестер у источника, а часть их мощей хранится на Афоне.

Этот день также приходится на предпраздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня – одного из дванадесятых праздников православной церкви.

Кто празднует день ангела 10 сентября 2025 года

Именины сегодня отмечают Андрей, Василий, Гавриил, Глеб, Евгений, Иван, Константин, Николай, Павел, Петр, Семен и Татьяна.

Что нельзя делать 10 сентября 2025 года

Планировать важные дела и начинать новые проекты.

Ругаться, оскорблять или клеветать на других.

Оставлять беспорядок в доме.

Отказывать тем, кто просит о помощи.

Женщинам не стоит ссориться с мужчинами, а мужчинам – идти к теще в гости.

Выполнять рискованную работу и переутомляться.

Шить или пользоваться острыми предметами.

Что можно делать сегодня

Хорошим делом будет поддержание порядка в доме. Не забудьте открыть окна, чтобы солнечный свет наполнил дом.

Это также хороший день для сбора и сушки рябины – она считается сильным оберегом и символом благополучия. Грозди можно повесить у входа для защиты от злых сил.

Народные приметы на 10 сентября 2025 года

Ясная и теплая погода – к долгой сухой осени.

Утренний туман – к солнечному и спокойному дню.

Солнечный день может предвещать непогоду, а дождь – наоборот, теплую погоду.

Низкие и тяжелые облака – к дождю.

Листья березы желтеют раньше или много желудей – к богатому урожаю грибов и озимых.

