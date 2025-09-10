Какой праздник 10 сентября 2025 и куда нельзя ходить мужчинам
Сегодня, 10 сентября, в Украине чтят память преподобного Павла Печерского послушного. Для православных верующих эта дата также связана с Предпраздником Воздвижения Креста Господня и почитанием святых мучениц Минодоры, Митродоры и Нимфодоры.
Этот день также объединил ряд международных событий – от Всемирного дня предотвращения самоубийств и Дня обмена идеями до Международного дня макияжа и Дня портвейна.
Во второй декаде сентября также проходит Неделя образования взрослых, учрежденная по инициативе ЮНЕСКО.
Факты ICTV собрали все главные события 10 сентября – узнавайте, какие существуют народные приметы, что можно и нельзя делать в этот день, а также кто празднует именины.
- Какой сегодня церковный праздник – 10 сентября 2025 года
- Кто празднует день ангела 10 сентября 2025 года
- Что нельзя делать 10 сентября 2025 года
- Что можно делать сегодня
- Народные приметы на 10 сентября 2025 года
Какой сегодня церковный праздник – 10 сентября 2025 года
Православная церковь сегодня чтит память преподобного Павла Печерского Послушного. До принятия пострига он был непослушным, однако, став монахом, выполнял любые поручения братии.
В свободное время Павел молился или молол зерно на жерновах, не позволяя себе тратить ни минуты. Его нетленные мощи покоятся в Дальних пещерах Лавры.
Также 10 сентября церковь вспоминает святых мучениц Минодору, Митродору и Нимфодору. Это были три родные сестры из Вифинии, которые с юности посвятили жизнь молитве и чистоте.
За отказ отречься от веры их подвергли жестоким пыткам и убили. По преданию, когда их тела хотели сжечь, дождь погасил огонь, а карателя поразила молния. Христиане похоронили сестер у источника, а часть их мощей хранится на Афоне.
Этот день также приходится на предпраздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня – одного из дванадесятых праздников православной церкви.
Кто празднует день ангела 10 сентября 2025 года
Именины сегодня отмечают Андрей, Василий, Гавриил, Глеб, Евгений, Иван, Константин, Николай, Павел, Петр, Семен и Татьяна.
Что нельзя делать 10 сентября 2025 года
- Планировать важные дела и начинать новые проекты.
- Ругаться, оскорблять или клеветать на других.
- Оставлять беспорядок в доме.
- Отказывать тем, кто просит о помощи.
- Женщинам не стоит ссориться с мужчинами, а мужчинам – идти к теще в гости.
- Выполнять рискованную работу и переутомляться.
- Шить или пользоваться острыми предметами.
Что можно делать сегодня
Хорошим делом будет поддержание порядка в доме. Не забудьте открыть окна, чтобы солнечный свет наполнил дом.
Это также хороший день для сбора и сушки рябины – она считается сильным оберегом и символом благополучия. Грозди можно повесить у входа для защиты от злых сил.
Народные приметы на 10 сентября 2025 года
- Ясная и теплая погода – к долгой сухой осени.
- Утренний туман – к солнечному и спокойному дню.
- Солнечный день может предвещать непогоду, а дождь – наоборот, теплую погоду.
- Низкие и тяжелые облака – к дождю.
- Листья березы желтеют раньше или много желудей – к богатому урожаю грибов и озимых.