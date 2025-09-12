Президент Украины Владимир Зеленский на государственном уровне установил 12 сентября Днем войск радиоэлектронной борьбы.

Соответствующий указ №679/2025 появился на сайте главы государства.

Праздник был установлен с целью развития национальных военных традиций, учитывая роль войск радиоэлектронной борьбы в обеспечении отпора и сдерживания вооруженной агрессии против Украины, а также электромагнитного прикрытия объектов критической инфраструктуры государства.

Поздравление Зеленского с Днем войск радиоэлектронной борьбы

Президент подчеркнул, что воины радиоэлектронной борьбы — это люди, которые невидимо, но очень профессионально работают для защиты Украины.

Именно они обезвреживают вражеские дроны и ракеты, прикрывают позиции, поддерживают связь между подразделениями и помогают нашим воинам быть в безопасности.

— Спасибо каждому и каждой из вас за эту важнейшую работу. Вы ежедневно спасаете жизни и делаете нашу армию сильнее. И всегда будем помнить и будем благодарны тем, кто отдал свою жизнь в этой войне. Светлая и вечная память. С Днем войск радиоэлектронной борьбы, — написал Зеленский.

Отныне День войск радиоэлектронной борьбы Украины будет отмечаться ежегодно 12 сентября.

На первый месяц осени приходится ряд и других важных праздников, в частности День танковых войск и День спасателя. Календарь праздников на сентябрь 2025 — смотрите в нашем материале.

