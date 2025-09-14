Какой праздник 14 сентября 2025: ничего не планируйте и проведите время с родными
Сегодня, 14 сентября, в Украине отмечают День танковых войск и День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности, который традиционно приходится на второе воскресенье сентября. Также в эту дату день города празднует Днепр.
В мировом календаре это день, когда вспоминают жертв фашизма, распространяют информацию об атопической экземе и напоминают о необходимости защиты журавлей.
Для православных верующих – это праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня, когда соблюдается строгий пост.
Факты ICTV собрали все главные события 14 сентября – узнавайте, какие есть народные приметы, что можно и нельзя делать в этот день, а также кто празднует именины.
- Какой сегодня церковный праздник – 14 сентября 2025 года
- Какой сегодня, 14 сентября 2025 года, день в Украине
- Кто празднует день ангела 14 сентября 2025 года
- Что нельзя делать 14 сентября 2025 года
- Что можно делать сегодня
- Народные приметы на 14 сентября 2025 года
Какой сегодня церковный праздник – 14 сентября 2025 года
В воскресенье, 14 сентября, православные христиане отмечают Воздвижение Креста Господня – один из дванадесятых праздников. С 2023 года украинцы празднуют его вместе с церквями западного обряда по новолианскому календарю. Ранее дата приходилась на 27 сентября.
Праздник установлен в честь обретения Креста Господня в IV веке царицей Еленой, матерью императора Константина, а также его возвращения в Иерусалим в VII веке после вывоза персами. Само слово «воздвижение» означает «возвышение» – символический обряд прославления святыни.
Еще со времен средневековья торжество Воздвижения приравнивали к Страстной пятнице, ведь оно напоминает о страданиях и смерти Спасителя. В этот день верующие соблюдают строгий пост и посвящают время молитве, чтобы очиститься от грехов, укрепить духовные силы и приблизиться к Богу.
Какой сегодня, 14 сентября 2025 года, день в Украине
В Украине 14 сентября отмечается День танковых войск. Ранее его праздновали во второе воскресенье сентября, однако в 2023 году президент Владимир Зеленский подписал указ об изменении даты, чтобы отделить украинскую традицию от аналогичного праздника в стране-агрессоре. Теперь украинские танковые войска всегда будут отмечать профессиональный день именно 14 сентября.
Также в этот день мы отмечаем День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности Украины. Праздник традиционно приходится на второе воскресенье сентября и был основан еще в 1993 году. Сегодня в этой сфере работает около 1% украинцев, и ежедневно они вносят вклад в развитие экономики и энергетическую безопасность страны.
Кроме того, 14 сентября празднуют День города Днепр. Традиция отмечать его во второе воскресенье сентября берет свое начало с конца XX века, а в 2001 году дата была закреплена в Уставе города. За свою историю Днепр имел разные названия, пока после декоммунизации не получил свое современное имя. К слову, даже когда город назывался Днепропетровск, его в народе сокращали именно до Днепра.
Кто празднует день ангела 14 сентября 2025 года
В этот день свои именины отмечают мужчины с именами Иван и Николай.
Имя Иван является одним из самых популярных в Украине и имеет библейское происхождение.
Николай – имя защитника и покровителя, которое всегда ассоциируется со святым Николаем и добрыми делами.
Что нельзя делать 14 сентября 2025 года
Не давайте деньги в долг – это может привести к финансовым проблемам.
Не планируйте новых дел и не отправляйтесь в дальние путешествия – они не принесут результата.
Избегайте физических и эмоциональных перегрузок – есть риск потери сил.
Не ссорьтесь и не ругайтесь, чтобы не потерять мир в семье.
Воздержитесь от тяжелой домашней работы, чтобы не «вымести счастье из дома».
Не выбрасывайте хлеб и остатки еды – считалось, что это может навлечь семейные неурядицы.
Не ходите в лес в одиночку – по поверьям, можно попасть в опасность.
Что можно делать сегодня
Астрологи говорят о 14 сентября как о дне мудрости и получения знаний. Стоит делиться опытом, заниматься самообразованием, философией или размышлениями над важными вопросами.
Это благоприятное время для бизнесменов: хорошо проводить внутреннюю работу в компании, участвовать в спонсорских проектах.
Это день щедрости и заботы о детях и учениках. Удачным будет время, проведенное в семейном кругу, а также короткие поездки или встречи с друзьями – важно не оставаться в одиночестве.
Народные приметы на 14 сентября 2025 года
Ясная погода в этот день предвещает сухую и теплую осень.
Заморозки утром – сигнал ранней зимы.
Если птицы уже улетели на юг – зима будет суровой.
Рыба поднимается ближе к поверхности – скоро похолодает.