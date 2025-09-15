В понедельник, 15 сентября, отмечается День специалистов войск радиационной, химической, биологической защиты Вооруженных сил Украины.

Также на эту дату приходятся Международный день демократии, Всемирный день борьбы с лимфомами, День рождения Google, День свободных денег, Международный день точки и Всемирный день афро.

Православная церковь сегодня чтит память великомученика Никиты. Больше о праздниках, именинах, приметах и запретах дня — далее в материале.

Какой сегодня церковный праздник – 15 сентября 2025 года

15 сентября православные верующие вспоминают великомученика Никиту Готского. Он был готским воином и жил на восточной стороне реки Дунай в пределах нынешней Румынии в середине IV века.

В молодости его обратил в христианство и крестил готский епископ Феофил, участник I Вселенского собора. Впоследствии Никита стал священником. За проповедь христианства его сожгли заживо 15 сентября 378 года.

Друг Никиты, христианин Мариан, ночью отыскал тело мученика, перенес его и похоронил в Киликии. Впоследствии оно было перенесено в Константинополь. Часть мощей Никиты позже перенесли в Сербию.

Какой сегодня, 15 сентября 2025 года, день в Украине

15 сентября в календаре — День специалистов войск радиационной, химической, биологической защиты Вооруженных сил Украины.

Праздник был установлен в 2022 году приказом Главнокомандующего ВСУ. Специалисты радиационной, химической и биологической защиты есть в различных видах Вооруженных сил, они вносят важный вклад в борьбу с российским агрессором.

Кто празднует день ангела 15 сентября 2025 года

День ангела сегодня празднуют обладатели следующих имен: Андрей, Валерий, Герасим, Григорий, Дмитрий, Иван, Игнатий, Иосиф, Леонид, Макар, Максим, Никита, Николай, Петр, Степан, Яков, Евдокия, Людмила и Мария.

Что нельзя делать 15 сентября 2025 года

В этот день нельзя ссориться, ругаться, сплетничать, завидовать, проявлять жадность и равнодушие. Неблагоприятный день для начинаний, переезда, трудоустройства — новые дела закончатся неудачно.

Народные приметы не советуют ходить на базар или торговаться, иначе вас обманут. Нельзя ничего поднимать с земли, а также запрещено грубо обращаться с животными.

Что можно делать сегодня

15 сентября разрешается заниматься различными домашними делами, убирать в доме, готовиться к холодному сезону.

Сегодняшний день благоприятен для рукоделия и творчества. Также можно ходить в гости, общаться с друзьями, развлекаться.

Народные приметы на 15 сентября 2025 года

Ясный день — осень будет теплой.

Низко плывут облака — к ухудшению погоды.

Дожди — осень будет сухой.

Утром иней на траве — к быстрому похолоданию.

Безветренная погода предвещает теплую осень.

