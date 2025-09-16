Во вторник, 16 сентября, отмечается Международный день идентификации, Всемирный день барбера, Международный день интервенционной кардиологии, Международный день охраны озонового слоя, а также Международный день науки, технологий и инноваций для Юга.

Православная церковь сегодня чтит память великомученицы Евфимии. Подробнее о праздниках, именинниках, приметах и запретах дня — далее в материале.

Какой сегодня церковный праздник – 16 сентября 2025 года

Ежегодно 16 сентября православные христиане вспоминают великомученицу Евфимию Халкидонскую. Она родилась в семье богатых и набожных христиан, жила в городе Халкидоне.

Евфимия не желала земных радостей, а всей душой была обращена к Богу. Когда она отказалась участвовать в торжествах в честь языческого божка, жестокий староста приказал ее пытать. В конце концов, Евфимию бросили на растерзание медведю, произошло это в 307 году.

Над гробом Евфимии в Халкидоне построили большую церковь, в которой в 451 году состоялся Четвертый Вселенский Собор, осудивший ересь монофизитов.

Кто празднует день ангела 16 сентября 2025 года

Именины сегодня отмечают обладатели таких имен: Виктор, Григорий, Иосиф, Алексей, Сергей и Людмила.

Что нельзя делать 16 сентября 2025 года

В этот день нельзя ссориться, сквернословить, сплетничать, завидовать, проявлять равнодушие и жестокость. Народные приметы не советуют отправляться в дальний путь — путешествие принесет неудачу.

Нельзя покупать и приносить в дом старые, изношенные, сломанные и грязные вещи. Они принесут недоразумения в семью. Также не стоит свататься — семейная жизнь не сложится.

Что можно делать сегодня

16 сентября можно убирать в доме и заниматься различными домашними делами. В народе верили, что уборка поможет избавиться от негатива в доме. Также день благоприятен для рукоделия, творчества, встреч с друзьями и родными.

Народные приметы на 16 сентября 2025 года

Теплый и солнечный день — к погожей и долгой осени.

Утром туман быстро рассеивается — днем будет ясно и сухо.

Дождь — к мокрой осени и началу зимы.

Летает много паутины — будет теплая и длинная осень.

Светлая луна в круге — ждите дождя.

