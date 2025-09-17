Веры, Надежды, Любови и их матери Софии: дата и значение праздника
Ежегодно в первый месяц осени украинцы отмечают День Веры, Надежды, Любови и их матери Софии.
В этот праздник принято вспоминать святых мучениц, пострадавших за веру во Христа, и их мать, которая не смогла пережить такое горе.
Событие напоминает о важности духовной силы и главных христианских достоинств, в частности веры, надежды и любви.
День Веры, Надежды, Любови и их матери Софии — дата
По новоюлианскому календарю День Веры, Надежды, Любови и их матери Софии отмечается 17 сентября.
Праздник имеет постоянную дату — ежегодно приходится на середину первого месяца осени. Ранее, до перехода Православной Церкви Украины на новый стиль, событие отмечалось 30 сентября.
Веры, Надежды, Любови и их матери Софии — значение праздника
Святые мученицы Вера, Надежда, Любовь и их мать София жили во II веке в Риме. София воспитывала девочек в уважении и любви к Богу. Когда в 137 году начались гонения на христиан, мать с дочерьми заключили в тюрьму и отправили на суд к императору.
Святые твердо отстаивали веру в Христа и отказывались от идолопоклонства. За это Веру, Надежду и Любовь подвергли жестоким пыткам. София с почестями похоронила истерзанные тела дочерей. Она три дня провела в молитве у их гроба, а затем умерла.
В народных традициях этот день считается напоминанием о ценности семейных связей и важности непоколебимой веры. Для верующих святые стали символом мужества, моральной стойкости и духовной силы.
В день праздника принято ходить в церковь и молиться за родных и близких. А также 17 сентября поздравляют женщин, которые носят имена Вера, Надежда, Любовь и София.