Ежегодно в первый месяц осени украинцы отмечают День Веры, Надежды, Любови и их матери Софии.

В этот праздник принято вспоминать святых мучениц, пострадавших за веру во Христа, и их мать, которая не смогла пережить такое горе.

Событие напоминает о важности духовной силы и главных христианских достоинств, в частности веры, надежды и любви.

Сейчас смотрят

День Веры, Надежды, Любови и их матери Софии — дата

По новоюлианскому календарю День Веры, Надежды, Любови и их матери Софии отмечается 17 сентября.

Праздник имеет постоянную дату — ежегодно приходится на середину первого месяца осени. Ранее, до перехода Православной Церкви Украины на новый стиль, событие отмечалось 30 сентября.

Веры, Надежды, Любови и их матери Софии — значение праздника

Святые мученицы Вера, Надежда, Любовь и их мать София жили во II веке в Риме. София воспитывала девочек в уважении и любви к Богу. Когда в 137 году начались гонения на христиан, мать с дочерьми заключили в тюрьму и отправили на суд к императору.

Святые твердо отстаивали веру в Христа и отказывались от идолопоклонства. За это Веру, Надежду и Любовь подвергли жестоким пыткам. София с почестями похоронила истерзанные тела дочерей. Она три дня провела в молитве у их гроба, а затем умерла.

В народных традициях этот день считается напоминанием о ценности семейных связей и важности непоколебимой веры. Для верующих святые стали символом мужества, моральной стойкости и духовной силы.

В день праздника принято ходить в церковь и молиться за родных и близких. А также 17 сентября поздравляют женщин, которые носят имена Вера, Надежда, Любовь и София.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.