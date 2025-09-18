В четверг, 18 сентября, отмечается Международный день равной оплаты труда, Всемирный день корпоративной культуры, Всемирный день бамбука, Всемирный день мониторинга качества воды и Международный день чтения электронных книг.

Православная церковь сегодня чтит память преподобного Евмения, епископа Гортинского. Больше о праздниках, именинниках, приметах и запретах дня — далее в материале.

Какой сегодня церковный праздник – 18 сентября 2025 года

Ежегодно 18 сентября православные христиане вспоминают преподобного Евмения, епископа Гортинского, жившего в VII веке.

Он защищал православную веру от ереси монофелитов, возникшей в то время. За противостояние ереси Евмений был сослан в Фиваиду, где и умер. Тело святого было перенесено и похоронено в Гортине на острове Крит.

Кто празднует день ангела 18 сентября 2025 года

Именины сегодня празднуют обладатели таких имен: Аркадий, Борис, Владимир, Иван, Константин, Михаил, Алексей, Петр, Сергей, Ариадна, Евфросиния, Ирина и София.

Что нельзя делать 18 сентября 2025 года

В этот день церковь не одобряет ссор, сквернословия, сплетен, зависти, равнодушия и жестокости. Народные приметы не советуют хвастаться и выставлять напоказ свое богатство, потому что быстро его лишитесь.

Запрещено кричать на детей, сравнивать их с другими и вспоминать старые обиды, иначе отношения с ребенком испортятся надолго.

Что можно делать сегодня

18 сентября можно заниматься домашними делами, рукоделием и творчеством. В этот день принято собирать ягоды шиповника. Считается, что плоды, собранные до первых заморозков, обладают наибольшей целебной силой.

Также сегодня стоит сделать доброе дело, но не для показухи, а от чистого сердца. Тогда добро вернется сторицей.

Народные приметы на 18 сентября 2025 года

Сорняки выросли очень большими — зима будет снежной.

Журавли улетают — ждите морозов в конце месяца.

Листья на берегу еще не опали — к теплой зиме.

Шиповник полностью еще не созрел — впереди еще бабье лето.

