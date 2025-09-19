Сегодня, 19 сентября, в мире отмечают День повышения осведомленности о расслоении аорты, День рождения смайла и Международный пиратский день, известный под лозунгом Поговори как пират. Так что пиратов, которые воруют фильмы или видеоигры, этот праздник не касается.

Для православных верующих — это день памяти мучеников Трофима, Саватия и Доримедонта, а также святого Зосимы-отшельника.

Факты ICTV собрали все главные события 19 сентября — узнавайте, какие есть народные приметы, что можно и нельзя делать в этот день, а также, кто празднует именины.

Какой сегодня церковный праздник — 19 сентября 2025 года

Православная церковь в этот день чтит память мучеников Трофима, Саватия и Доримедонта, а также преподобного Зосимы-отшельника.

Святые Трофим и Саватий жили в III веке и открыто исповедовали христианскую веру во времена римского императора Проба. За отказ отречься от Христа они подверглись тяжелым пыткам и были казнены.

Доримедонт, принадлежавший к римской знати, сначала скрывал свою веру, но, видя страдания друзей, открыто признал себя христианином и был убит вместе с ними.

В этот день вспоминают и преподобного Зосиму-отшельника, жившего в VI веке в Палестине. Он прославился строгой аскетической жизнью, молитвой и постом. Именно Зосима имел возможность встретить святую Марию Египетскую, которую причастил перед ее смертью и похоронил в пустыне.

Кто празднует день ангела 19 сентября 2025 года

В этот день не забудьте поздравить именинников. Среди мужчин и мальчиков – это все, кого зовут Гавриил, Георгий, Давид, Игорь, Константин, Макар, Николай, Алексей и Федор. Также сегодня празднуют день ангела девушки и женщины с именем Мария.

Что нельзя делать 19 сентября 2025 года

  • Начинать новые дела или заключать финансовые сделки.
  • Ссориться, конфликтовать, употреблять плохие слова.
  • Одалживать соль или считать мелкие деньги до полудня.
  • Выполнять тяжелые работы в поле или дома, делать генеральную уборку.
  • Мыть голову – верили, что так можно «смыть ум».

Что можно делать сегодня

День способствует духовному очищению и добрым делам. Стоит посвятить время молитве, помочь тем, кто в этом нуждается, или помириться с теми, с кем были в ссоре.

Хорошо собрать созревший урожай, перебрать овощи и фрукты для зимних заготовок.

Можно позаботиться о хозяйстве и животных, поделиться медом с близкими или попробовать его самому натощак.

Народные приметы на 19 сентября 2025 года

Иней на деревьях утром – к холодной и снежной зиме.
Много желудей на дубе – к хорошему урожаю в следующем году.
Солнечная и теплая погода – к долгой осени.
Ветер с юга – к урожаю озимых культур.
Листья с дуба или березы опадают медленно – ждать суровой зимы.

