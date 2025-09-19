Сегодня, 19 сентября, в мире отмечают День повышения осведомленности о расслоении аорты, День рождения смайла и Международный пиратский день, известный под лозунгом Поговори как пират. Так что пиратов, которые воруют фильмы или видеоигры, этот праздник не касается.

Для православных верующих — это день памяти мучеников Трофима, Саватия и Доримедонта, а также святого Зосимы-отшельника.

Факты ICTV собрали все главные события 19 сентября — узнавайте, какие есть народные приметы, что можно и нельзя делать в этот день, а также, кто празднует именины.

Сейчас смотрят

Какой сегодня церковный праздник — 19 сентября 2025 года

Православная церковь в этот день чтит память мучеников Трофима, Саватия и Доримедонта, а также преподобного Зосимы-отшельника.

Святые Трофим и Саватий жили в III веке и открыто исповедовали христианскую веру во времена римского императора Проба. За отказ отречься от Христа они подверглись тяжелым пыткам и были казнены.

Доримедонт, принадлежавший к римской знати, сначала скрывал свою веру, но, видя страдания друзей, открыто признал себя христианином и был убит вместе с ними.

В этот день вспоминают и преподобного Зосиму-отшельника, жившего в VI веке в Палестине. Он прославился строгой аскетической жизнью, молитвой и постом. Именно Зосима имел возможность встретить святую Марию Египетскую, которую причастил перед ее смертью и похоронил в пустыне.

Кто празднует день ангела 19 сентября 2025 года

В этот день не забудьте поздравить именинников. Среди мужчин и мальчиков – это все, кого зовут Гавриил, Георгий, Давид, Игорь, Константин, Макар, Николай, Алексей и Федор. Также сегодня празднуют день ангела девушки и женщины с именем Мария.

Что нельзя делать 19 сентября 2025 года

Начинать новые дела или заключать финансовые сделки.

Ссориться, конфликтовать, употреблять плохие слова.

Одалживать соль или считать мелкие деньги до полудня.

Выполнять тяжелые работы в поле или дома, делать генеральную уборку.

Мыть голову – верили, что так можно «смыть ум».

Что можно делать сегодня

День способствует духовному очищению и добрым делам. Стоит посвятить время молитве, помочь тем, кто в этом нуждается, или помириться с теми, с кем были в ссоре.

Хорошо собрать созревший урожай, перебрать овощи и фрукты для зимних заготовок.

Можно позаботиться о хозяйстве и животных, поделиться медом с близкими или попробовать его самому натощак.

Народные приметы на 19 сентября 2025 года

Иней на деревьях утром – к холодной и снежной зиме.

Много желудей на дубе – к хорошему урожаю в следующем году.

Солнечная и теплая погода – к долгой осени.

Ветер с юга – к урожаю озимых культур.

Листья с дуба или березы опадают медленно – ждать суровой зимы.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.