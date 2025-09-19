Какой праздник 19 сентября 2025 и почему нельзя мыть голову
Сегодня, 19 сентября, в мире отмечают День повышения осведомленности о расслоении аорты, День рождения смайла и Международный пиратский день, известный под лозунгом Поговори как пират. Так что пиратов, которые воруют фильмы или видеоигры, этот праздник не касается.
Для православных верующих — это день памяти мучеников Трофима, Саватия и Доримедонта, а также святого Зосимы-отшельника.
Факты ICTV собрали все главные события 19 сентября — узнавайте, какие есть народные приметы, что можно и нельзя делать в этот день, а также, кто празднует именины.
- Какой сегодня церковный праздник — 19 сентября 2025 года
- Кто празднует день ангела 19 сентября 2025 года
- Что нельзя делать 19 сентября 2025 года
- Что можно делать сегодня
- Народные приметы на 19 сентября 2025 года
Какой сегодня церковный праздник — 19 сентября 2025 года
Православная церковь в этот день чтит память мучеников Трофима, Саватия и Доримедонта, а также преподобного Зосимы-отшельника.
Святые Трофим и Саватий жили в III веке и открыто исповедовали христианскую веру во времена римского императора Проба. За отказ отречься от Христа они подверглись тяжелым пыткам и были казнены.
Доримедонт, принадлежавший к римской знати, сначала скрывал свою веру, но, видя страдания друзей, открыто признал себя христианином и был убит вместе с ними.
В этот день вспоминают и преподобного Зосиму-отшельника, жившего в VI веке в Палестине. Он прославился строгой аскетической жизнью, молитвой и постом. Именно Зосима имел возможность встретить святую Марию Египетскую, которую причастил перед ее смертью и похоронил в пустыне.
Кто празднует день ангела 19 сентября 2025 года
В этот день не забудьте поздравить именинников. Среди мужчин и мальчиков – это все, кого зовут Гавриил, Георгий, Давид, Игорь, Константин, Макар, Николай, Алексей и Федор. Также сегодня празднуют день ангела девушки и женщины с именем Мария.
Что нельзя делать 19 сентября 2025 года
- Начинать новые дела или заключать финансовые сделки.
- Ссориться, конфликтовать, употреблять плохие слова.
- Одалживать соль или считать мелкие деньги до полудня.
- Выполнять тяжелые работы в поле или дома, делать генеральную уборку.
- Мыть голову – верили, что так можно «смыть ум».
Что можно делать сегодня
День способствует духовному очищению и добрым делам. Стоит посвятить время молитве, помочь тем, кто в этом нуждается, или помириться с теми, с кем были в ссоре.
Хорошо собрать созревший урожай, перебрать овощи и фрукты для зимних заготовок.
Можно позаботиться о хозяйстве и животных, поделиться медом с близкими или попробовать его самому натощак.
Народные приметы на 19 сентября 2025 года
Иней на деревьях утром – к холодной и снежной зиме.
Много желудей на дубе – к хорошему урожаю в следующем году.
Солнечная и теплая погода – к долгой осени.
Ветер с юга – к урожаю озимых культур.
Листья с дуба или березы опадают медленно – ждать суровой зимы.