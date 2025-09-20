Ежегодно в третью субботу сентября в Украине отмечают День фармацевта. В 2025 году он приходится на 20 сентября. Это профессиональный праздник тех, кто ежедневно стоит на страже здоровья миллионов людей и помогает в самые сложные моменты.

Сегодня в Украине работает несколько сотен тысяч фармацевтов и провизоров. Благодаря их труду страна обеспечена необходимыми лекарствами, а украинские фармацевтические производители экспортируют продукцию в десятки стран мира.

В этот день фармацевты принимают благодарность и поздравления от всех, кому приходилось обращаться за помощью. Факты ICTV подготовили по этому случаю подборку красивых поздравлений в открытках, стихах и прозе.

Сейчас смотрят

День фармацевта 2025 – поздравления в картинках

Праздничные открытки – это удобный и искренний способ сказать фармацевтам “спасибо” в их профессиональный день.

День фармацевта 2025 – поздравления в стихах

С Днем фармацевта Украины!

Без вас больные никуда.

Лекарства или витамины

Вы подберете без труда.

Так пусть для радости причины

Вас настигают в каждом дне,

И все карьерные вершины

Вам покорятся без проблем!

***

За здоровье Украины

Ты всегда стоишь стеной,

Фармацевт незаменимый,

Не старей вовек душой!

Неизменно, улыбайся,

І не хмурься никогда!

Пусть тебе рецепт на счастье

Щедро выпишет судьба!

***

Фармацевтов поздравляем,

Счастья искренне желаем,

И любви, и вдохновенья,

И вселенского везенья!

***

Поздравляю с днем прекрасным,

Самый лучший фармацевт!

Жизнь пусть выпишет счастливый,

Яркий, радостный рецепт!

Пусть любимая работа

Не наскучит никогда!

Пусть в приятных лишь заботах

Светлые бегут года!

День фармацевта 2025 – поздравление в прозе

Поздравляем с Днем фармацевта! Спасибо за ежедневный труд, внимательность и заботу о нашем здоровье. Пусть в вашей жизни всегда будет достаточно тепла, радости и благодарных улыбок!

***

Фармацевт, с праздником! Вы дарите людям уверенность и поддержку в самые сложные моменты. Желаем крепкого здоровья, мира, вдохновения и исполнения всех мечтаний!

***

С Днем фармацевта! Пусть ваши знания и опыт приносят гордость и удовлетворение, а ежедневный труд возвращается в виде добрых слов и искренней благодарности!

***

Фармацевт, примите наилучшие поздравления! Пусть в вашей жизни всегда будет достаточно сил, чтобы помогать другим, и достаточно радости, чтобы радоваться самому!

***

С Днем фармацевта! Желаем Вам счастья без рецепта, гармонии без ограничений и успехов в каждом деле. Пусть Ваши дни будут светлыми и наполненными добром.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.