В субботу, 20 сентября, в Украине отмечается День фармацевтического работника, День хирурга и День изобретателя и рационализатора.

Также на эту дату приходится Международный день красной панды, Всемирный день гинекологической онкологии, Международный день студенческого спорта, Международный день уборки прибрежных территорий, Всемирный день донора костного мозга и День ответственного собаководства.

Православная церковь сегодня чтит память великомученика Евстафия Плакиды. Больше о праздниках, именинах, приметах и запретах дня — далее в материале.

Сейчас смотрят

Какой сегодня церковный праздник – 20 сентября 2025 года

20 сентября православные верующие вспоминают великомученика Евстафия Плакиду, его жену Феопистию и их сыновей Агапия и Феописта.

Они были христианами, жили в I веке в Риме. В 118 году семья приняла мученическую смерть за свою веру во Христа.

Какой сегодня, 20 сентября 2025 года, день в Украине

В третью субботу сентября в Украине отмечают День фармацевтического работника. Событие было установлено указом президента от 7 сентября 1999 года в поддержку инициативы Министерства здравоохранения. Праздник имеет за цель почтить специалистов, которые работают в сфере фармацевтики и обеспечивают население качественными лекарствами.

На 20 сентября приходится День хирурга. Этот праздник призван почтить специалистов, которые благодаря своим навыкам и знаниям ежедневно спасают жизни людей.

С профессиональным праздником сегодня также стоит поздравить изобретателей и рационализаторов. Их идеи и новаторские решения помогают развитию науки, техники и производства в Украине.

Кто празднует день ангела 20 сентября 2025 года

День ангела сегодня празднуют обладатели таких имен: Василий, Иван, Михаил, Олег, Александр, Остап, Федор и Татьяна.

Что нельзя делать 20 сентября 2025 года

В этот день нельзя ссориться, сквернословить, сплетничать, завидовать, проявлять жадность и равнодушие. Народные приметы не советуют оформлять кредиты и одалживать деньги — это к финансовым проблемам.

Неблагоприятная дата для свиданий, свадьбы, сватовства — отношения не сложатся. День не подходит для сбора винограда в саду — собранные ягоды быстро сгниют.

Что можно делать сегодня

20 сентября можно заниматься различными домашними делами, работать в огороде или по хозяйству. Благоприятный день для творчества, рукоделия и отдыха.

Народные приметы на 20 сентября 2025 года

Журавли высоко летят — осень будет мокрой и холодной.

Шишки раскрыты — будет потепление, закрыты — ждите ухудшения погоды.

Дует восточный ветер — к грозе.

Чем выше на хвойных деревьях растут шишки, тем позже наступит зима.

Черные тучи — ждите дождя.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.