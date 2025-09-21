Сегодня, 21 сентября, в Украине отмечают День мира и Всенародный день отца, который традиционно приходится на третье воскресенье сентября. Также свой профессиональный праздник имеют работники лесного хозяйства. Чернигов празднует День города.

В мировом календаре эта дата отмечена рядом событий – Международным днем мира, Всемирным днем борьбы с болезнью Альцгеймера, Днем благодарности, Днем нулевых выбросов, а также Днем европейского сотрудничества. Свое место здесь нашли и необычные праздники – День Бэтмена, День эскапологии и День мини-гольфа.

Для православных верующих это празднование Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня и день памяти апостола Кондрата.

Факты ICTV собрали все главные события 21 сентября — узнавайте, какие есть народные приметы, что можно и нельзя делать в этот день, а также, кто празднует именины.

Какой сегодня церковный праздник – 21 сентября 2025 года

Православная церковь 21 сентября чтит память святого апостола Кондрата (Кодрата). Он родился в Афинах и стал епископом Афинским.

В своих проповедях Кондрат обращал людей в христианство, он разрушал языческие капища и разоблачал обман идолопоклонства. За веру подвергался жестоким преследованиям: его били, морили голодом и держали в тюрьме, однако он оставался непоколебимым в служении Христу.

В церковном календаре эта дата также связана с отданием праздника Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня.

Какой сегодня, 21 сентября 2025 года, день в Украине

21 сентября в Украине отмечают День мира. Он совпадает с Международным днем мира, провозглашенным Генассамблеей ООН. Этот праздник призван напомнить, что устойчивый мир невозможен только благодаря политическим договоренностям – он должен основываться на моральной и интеллектуальной солидарности человечества. Для Украины этот день имеет особое значение в условиях войны, которая продолжается с 2014 года.

Также в третье воскресенье сентября отмечается Всенародный день отца – праздник, который подчеркивает важную роль папы в воспитании детей и поддержке семьи.

На эту дату в календаре приходится и День работников леса. Он посвящен всем, кто заботится о сохранении и восстановлении украинских лесов.

Кроме того, 21 сентября празднует свой день рождения Чернигов. Это один из древнейших городов Украины – Руси, первые упоминания о котором датируются 907 годом в Повести временных лет. Сегодня Чернигов остается важным историческим и культурным центром Украины.

Кто празднует день ангела 21 сентября 2025 года

Именины в этот день отмечают Андрей, Валентин, Василий, Владимир, Даниил, Дмитрий, Иван, Иосиф, Константин, Александр и Петр.

Что нельзя делать 21 сентября 2025 года

Совершать любой деструктив и насилие – даже убивать надоедливых насекомых или срывать цветы.

Ссориться, сплетничать, желать зла или провоцировать конфликты – это может подорвать здоровье.

Выполнять тяжелую работу по дому, работать в огороде и шить.

Брать и давать в долг, подбирать вещи на дороге.

Ездить на машине в темное время суток.

Принимать важные решения, требующие интуиции и глобального видения.

Что можно делать сегодня

21 сентября считается очень гармоничным и благоприятным днем. Это время поиска внутреннего смысла, созерцания и самопознания. Астрологи советуют посвятить день самоанализу, работе с эмоциями и развитию талантов. Хорошее настроение, добрые мысли и искренние намерения помогут сохранить равновесие и открыть новые возможности.

Это день для планов, новых проектов, поиска направления и справедливых решений. Хорошо начинать важные дела, в том числе покупку жилья или переезд, обучение или освоение новых умений. Благоприятным будет кратковременный пост, визит к косметологу или новая стрижка — она принесет привлекательность и уверенность в себе.

Луна в знаке Девы помогает справиться с мелкими, рутинными задачами: уборка, работа с документами, наведение порядка в делах. Это день точности, внимательности и дисциплины, но не время для рискованных шагов или масштабных решений.

Народные приметы на 21 сентября 2025 года

Какая погода в этот день, такой будет и осень.

Много паутины в воздухе и на деревьях — к теплому и продолжительному «бабьему лету».

Перелетные птицы летят низко — к холоду, высоко — к сухой и холодной зиме.

Обильный урожай рябины или орехов – к суровой, снежной зиме.

Иней утром на траве – к быстрому изменению погоды; яркий рассвет или закат – к дождю и ветру.

