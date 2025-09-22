В понедельник, 22 сентября, в Украине отмечается День партизанской славы. Также на эту дату приходятся Всемирный день борьбы с нарколепсией, Международный день без автомобилей, Всемирный день защиты слонов, Всемирный день носорога, День белого шоколада, Всемирный день роз и Всемирный день пациентов, страдающих ХМЛ (хроническим миелоидным лейкозом).

Православная церковь сегодня чтит память священномученика Фоки и пророка Ионы. Больше о праздниках, именинах, приметах и запретах дня — далее в материале.

Какой сегодня церковный праздник – 22 сентября 2025 года

22 сентября православные верующие вспоминают священномученика Фоку, епископа города Синоп. Он отличался усердием в проповеди Евангелия и благочестием в личной жизни. В период гонений на христиан со стороны римского императора Траяна (98—117) был подвергнут пыткам и казнен в 117 году.

Также сегодня церковь чтит память Ионы, древнейшего из еврейских пророков, писания которого дошли до нашего времени. Он был преемником пророка Елисея, жил в VIII веке до нашей эры.

Какой сегодня, 22 сентября 2025 года, день в Украине

Ежегодно 22 сентября в Украине отмечается Национальный день партизанской славы. Праздник был установлен в 2001 году указом президента Леонида Кучмы в поддержку инициативы ветеранов войны.

Целью этого дня является чествование подвига партизан и подпольщиков, которые боролись против нацистских оккупантов во время Второй мировой войны.

Кто празднует день ангела 22 сентября 2025 года

День ангела сегодня празднуют обладатели таких имен: Вениамин, Макар, Николай, Александр, Петр и Параска.

Что нельзя делать 22 сентября 2025 года

В этот день нельзя ссориться, сквернословить, сплетничать, завидовать, проявлять жадность и равнодушие. Народные приметы не советуют лениться и долго спать — будут проблемы с деньгами.

Также не рекомендуется ловить, продавать и есть рыбу — в память о том, как пророк Иона сидел в чреве кита.

Что можно делать сегодня

У святого Фоки просят защиты дома от пожаров и других стихийных бедствий. 22 сентября можно заниматься различными домашними делами, работать в огороде или по хозяйству. Благоприятный день для творчества, рукоделия и отдыха.

Народные приметы на 22 сентября 2025 года

На луке много шелухи — зима будет морозной и холодной.

На деревьях много паутины — к погожей осени.

На вишне листья еще не опали — заморозки будут нескоро.

Комары до сих пор летают — зима будет мягкой.

