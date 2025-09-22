Какой праздник 22 сентября 2025 и почему сегодня нельзя лениться
В понедельник, 22 сентября, в Украине отмечается День партизанской славы. Также на эту дату приходятся Всемирный день борьбы с нарколепсией, Международный день без автомобилей, Всемирный день защиты слонов, Всемирный день носорога, День белого шоколада, Всемирный день роз и Всемирный день пациентов, страдающих ХМЛ (хроническим миелоидным лейкозом).
Православная церковь сегодня чтит память священномученика Фоки и пророка Ионы. Больше о праздниках, именинах, приметах и запретах дня — далее в материале.
Какой сегодня церковный праздник – 22 сентября 2025 года
22 сентября православные верующие вспоминают священномученика Фоку, епископа города Синоп. Он отличался усердием в проповеди Евангелия и благочестием в личной жизни. В период гонений на христиан со стороны римского императора Траяна (98—117) был подвергнут пыткам и казнен в 117 году.
Также сегодня церковь чтит память Ионы, древнейшего из еврейских пророков, писания которого дошли до нашего времени. Он был преемником пророка Елисея, жил в VIII веке до нашей эры.
Какой сегодня, 22 сентября 2025 года, день в Украине
Ежегодно 22 сентября в Украине отмечается Национальный день партизанской славы. Праздник был установлен в 2001 году указом президента Леонида Кучмы в поддержку инициативы ветеранов войны.
Целью этого дня является чествование подвига партизан и подпольщиков, которые боролись против нацистских оккупантов во время Второй мировой войны.
Кто празднует день ангела 22 сентября 2025 года
День ангела сегодня празднуют обладатели таких имен: Вениамин, Макар, Николай, Александр, Петр и Параска.
Что нельзя делать 22 сентября 2025 года
В этот день нельзя ссориться, сквернословить, сплетничать, завидовать, проявлять жадность и равнодушие. Народные приметы не советуют лениться и долго спать — будут проблемы с деньгами.
Также не рекомендуется ловить, продавать и есть рыбу — в память о том, как пророк Иона сидел в чреве кита.
Что можно делать сегодня
У святого Фоки просят защиты дома от пожаров и других стихийных бедствий. 22 сентября можно заниматься различными домашними делами, работать в огороде или по хозяйству. Благоприятный день для творчества, рукоделия и отдыха.
Народные приметы на 22 сентября 2025 года
- На луке много шелухи — зима будет морозной и холодной.
- На деревьях много паутины — к погожей осени.
- На вишне листья еще не опали — заморозки будут нескоро.
- Комары до сих пор летают — зима будет мягкой.