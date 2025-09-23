Какой праздник 23 сентября 2025 и как не заболеть в этот день
Во вторник, 23 сентября, отмечается День образовательных технологий, Международный день жестовых языков, а также Международный день против сексуальной эксплуатации и торговли женщинами и детьми.
В церковном календаре сегодня — зачатие святого Иоанна Крестителя. Подробнее о праздниках, именинниках, приметах и запретах дня — далее в материале.
- Какой сегодня церковный праздник – 23 сентября 2025 года
- Кто празднует день ангела 23 сентября 2025 года
- Что нельзя делать 23 сентября 2025 года
- Что можно делать сегодня
- Народные приметы на 23 сентября 2025 года
Какой сегодня церковный праздник – 23 сентября 2025 года
Ежегодно 23 сентября православные христиане отмечают зачатие святого Иоанна Крестителя. В этот день принято вспоминать священника Захария и его жену Елизавету, которые не имели детей и были уже в преклонном возрасте.
Во время служения в храме Захарии явился ангел и возвестил, что Елизавета родит сына, которого они назовут Иоанном. Священник сначала не поверил этой новости и за это был наказан немотой до момента рождения сына.
Иоанн Креститель стал великим пророком, который предсказал пришествие Иисуса Христа и крестил его в водах Иордана.
Кто празднует день ангела 23 сентября 2025 года
Именины сегодня празднуют обладатели таких имен: Андрей, Иван, Николай, Петр, Ираида и Раиса.
Что нельзя делать 23 сентября 2025 года
В этот день церковь не одобряет ссор, сквернословия, сплетен, зависти, равнодушия и жестокости. Запрещено вредить природе — мусорить, разводить костры, рубить деревья. Не стоит игнорировать погодные условия, иначе заболеете.
Что можно делать сегодня
В этот день верующие обязательно молятся об исцелении от болезней, особенно от головной боли. Женщины просят о беременности, рождении здорового ребенка.
23 сентября наши предки обычно готовились к зиме — заготавливали дрова, утепляли здания, чинили крышу, чистили печь. Женщины готовили консервацию, а также собирали и сушили ягоды рябины, которые считаются мощным оберегом от любых злых духов и болезней.
Благоприятный день для посещения врача. Можно идти лечить зубы, сдавать анализы, проходить медицинский осмотр или начинать лечение. Также 23 сентября – удачный день для любовных дел.
Народные приметы на 23 сентября 2025 года
- Много рябины уродилось – зима будет морозной.
- На рябине уже пожелтели листья – к морозной осени и ранней зиме.
- Муравьи строят высокие муравейники – ждите суровую зиму.
- Дожди – до конца месяца будет теплая погода.