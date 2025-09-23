Во вторник, 23 сентября, отмечается День образовательных технологий, Международный день жестовых языков, а также Международный день против сексуальной эксплуатации и торговли женщинами и детьми.

В церковном календаре сегодня — зачатие святого Иоанна Крестителя. Подробнее о праздниках, именинниках, приметах и запретах дня — далее в материале.

Какой сегодня церковный праздник – 23 сентября 2025 года

Ежегодно 23 сентября православные христиане отмечают зачатие святого Иоанна Крестителя. В этот день принято вспоминать священника Захария и его жену Елизавету, которые не имели детей и были уже в преклонном возрасте.

Сейчас смотрят

Во время служения в храме Захарии явился ангел и возвестил, что Елизавета родит сына, которого они назовут Иоанном. Священник сначала не поверил этой новости и за это был наказан немотой до момента рождения сына.

Иоанн Креститель стал великим пророком, который предсказал пришествие Иисуса Христа и крестил его в водах Иордана.

Кто празднует день ангела 23 сентября 2025 года

Именины сегодня празднуют обладатели таких имен: Андрей, Иван, Николай, Петр, Ираида и Раиса.

Что нельзя делать 23 сентября 2025 года

В этот день церковь не одобряет ссор, сквернословия, сплетен, зависти, равнодушия и жестокости. Запрещено вредить природе — мусорить, разводить костры, рубить деревья. Не стоит игнорировать погодные условия, иначе заболеете.

Что можно делать сегодня

В этот день верующие обязательно молятся об исцелении от болезней, особенно от головной боли. Женщины просят о беременности, рождении здорового ребенка.

23 сентября наши предки обычно готовились к зиме — заготавливали дрова, утепляли здания, чинили крышу, чистили печь. Женщины готовили консервацию, а также собирали и сушили ягоды рябины, которые считаются мощным оберегом от любых злых духов и болезней.

Благоприятный день для посещения врача. Можно идти лечить зубы, сдавать анализы, проходить медицинский осмотр или начинать лечение. Также 23 сентября – удачный день для любовных дел.

Народные приметы на 23 сентября 2025 года

Много рябины уродилось – зима будет морозной.

На рябине уже пожелтели листья – к морозной осени и ранней зиме.

Муравьи строят высокие муравейники – ждите суровую зиму.

Дожди – до конца месяца будет теплая погода.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.