В четверг, 25 сентября, отмечается Всемирный день квантовой готовности, Всемирный день моря, Всемирный день мечты, Международный день осведомленности об атаксии, Всемирный день легких, Всемирный день фармацевта, День комиксов и День математических рассказов.

Православная церковь сегодня чтит память преподобной Ефросинии Александрийской. Подробнее о праздниках, именинниках, приметах и запретах дня — далее в материале.

Какой сегодня церковный праздник – 25 сентября 2025 года

Ежегодно 25 сентября православные христиане вспоминают преподобную Ефросинию. Она была родом из Александрии Египетской и происходила из богатой семьи.

В 18 лет отец решил выдать Ефросинию замуж. Они вместе поехали в монастырь просить благословения на брак от их духовного наставника, однако, увидев монашескую жизнь, девушка решила посвятить себя Богу.

Вернувшись домой, она начала соблюдать пост. После отъезда отца Ефросиния приняла постриг в мужском монастыре под именем Смарагд. Только после ее смерти братия в скиту узнала, что монах Смарагд был женщиной.

Кто празднует день ангела 25 сентября 2025 года

Именины сегодня празднуют обладатели таких имен: Герман, Евгений, Максим, Николай, Александр, Опанас, Остап, Павел, Роман, Сергей и Ефросиния.

Что нельзя делать 25 сентября 2025 года

В этот день церковь не одобряет ссор, сквернословия, сплетен, зависти, равнодушия и жестокости.

Народные приметы не советуют ходить в лес, горы, на реку и в другие места, где можно встретить змей. Считается, что в этот период они становятся более агрессивными. Если все-таки увидели змею, то нельзя смотреть ей в глаза, замахиваться, делать резкие движения и иным образом провоцировать.

Не стоит сегодня хвастаться и выставлять напоказ свое богатство, иначе лишитесь всего нажитого.

Что можно делать сегодня

В этот день наши предки начинали заготавливать капусту на зиму, делали консервацию. Сегодня можно заниматься различными домашними делами, убирать в доме, готовиться к зиме. Благоприятный день для творчества и отдыха.

Народные приметы на 25 сентября 2025 года

С березы листья еще не опали — снег будет нескоро.

Хорошая погода — такой она будет еще три недели.

Целый день идет дождь — к затяжной осени и теплому декабрю.

Много желудей на дубе — к снежной и суровой зиме.

