Сегодня, 26 сентября, в мире отмечают День специалиста по управлению персоналом, а также Европейский день языков, Всемирный день контрацепции, Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия и Всемирный день здоровья окружающей среды.

Также в этот день календарь дополняют необычные события – День любовной записки, День альпаки, День рождения граммофона и День дудла.

Для православных верующих – это день памяти апостола и евангелиста Иоанна Богослова.

Факты ICTV собрали все главные события 26 сентября – узнавайте, какие есть народные приметы, что можно и нельзя делать в этот день, а также, кто празднует именины.

Какой сегодня церковный праздник – 26 сентября 2025 года

26 сентября православные верующие чтят память апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Образ святого имеет особое значение: он проповедовал учение Христа, после его проповедей происходили чудеса, и многие люди уверовали, что Иисус есть Сын Божий.

Во время Тайной Вечери Иоанн был рядом с Иисусом, а после казни Христа оставался у креста вместе с Богородицей. Именно ему Христос поручил заботиться о Матери Божьей, и он заботился о ней до ее Успения.

Апостола преследовали, приговорили к казни, но он выжил после отравления и варки в кипящем масле. Впоследствии его сослали на остров Патмос, где он продолжал проповедовать и творить чудеса. Умер Иоанн Богослов в глубокой старости, прожив более ста лет.

Кто празднует день ангела 26 сентября 2025 года

Именины в этот день отмечают Валериан, Ерофий, Илья, Леонтий, Лукьян, Николай, Александр, Петр, Стефан и Юлиан.

Что нельзя делать 26 сентября 2025 года

Начинать новые дела и заключать брак.

Ссориться и конфликтовать.

Принимать резкие решения или поддаваться эмоциям.

Отказывать в помощи нуждающимся – иначе год обещает финансовые неурядицы.

Что можно делать сегодня

День благоприятен для планирования будущих дел и выполнения рутинных задач. Стоит сосредоточиться на внутренних изменениях и самоанализе, а масштабные проекты отложить на потом.

В народе верили, что в этот день хорошо работать на земле и убирать урожай – это приносит в дом достаток. Также можно готовить запасы на зиму: квасить капусту, солить овощи или сушить фрукты.

Удачным считается и совместный обед или ужин с семьей. Главное – есть медленно и с наслаждением, испытывая благодарность за дары природы.

Народные приметы на 26 сентября 2025 года

Какой день 26 сентября, такой и будет осень.

Если журавли уже улетели – на раннюю зиму.

Теплая погода в этот день обещает долгую и мягкую осень.

Дождь на Ивана Богослова – осень будет затяжной и мокрой.

Много орехов на деревьях – в следующем году будет хороший урожай зерновых.

