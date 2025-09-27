В субботу, 27 сентября, в Украине отмечается День туризма. Также на эту дату приходятся Всемирный день туризма, Международный день астрономии, Международный день кролика, Международный день кружева, Европейский день грибов, День чешского пива и Всемирный день без мяса.

Православная церковь сегодня чтит память святого мученика Калистрата. Подробнее о праздниках, именинах, приметах и запретах дня — далее в материале.

Какой сегодня церковный праздник – 27 сентября 2025 года

27 сентября православные верующие вспоминают святого мученика Калистрата. Он родился в Карфагене в христианской семье. Когда Калистрат был в армии, сослуживцы донесли о его вероисповедании военачальнику.

Святой отказался принести жертву языческим богам, за что его подвергли пыткам и бросили в море. Он чудом спасся, после чего 49 солдат уверовали во Христа.

Вместе с Калистратом они были арестованы и казнены, но чудеса, произошедшие при этом (разрушение оков, землетрясение), побудили и других солдат отказаться от язычества.

Какой сегодня, 27 сентября 2025 года, день в Украине

Ежегодно 27 сентября в Украине отмечается День туризма. Событие было установлено указом президента в 1998 году в поддержку инициативы Государственного комитета Украины по туризму. Праздник имеет за цель популяризацию туризма и освещение его вклада в экономику государства.

Кто празднует день ангела 27 сентября 2025 года

День ангела сегодня празднуют обладатели следующих имен: Виктор, Герман, Дмитрий, Игнат, Марк, Михаил, Петр и Федор.

Что нельзя делать 27 сентября 2025 года

В этот день нельзя ссориться, сквернословить, сплетничать, завидовать, проявлять жадность и равнодушие. Народные приметы не советуют ходить в лес — существует большой риск заблудиться. Не стоит также брать и давать деньги в долг.

Что можно делать сегодня

В этот день можно заниматься различными домашними делами, разрешается убирать в доме, готовить двор к зиме. Традиционно в этот день выпекали медовые пряники, затем их раздавали родственникам, чтобы в их доме царило благополучие.

Народные приметы на 27 сентября 2025 года

Птицы уже улетели — зима будет морозной.

Резко похолодало — к ранней весне.

Утром заморозок — зима придет рано.

Дует западный ветер — ждите ухудшения погоды.

