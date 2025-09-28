Сегодня, 28 сентября, в Украине отмечают День машиностроителя и Всеукраинский день дошкольного образования, которые традиционно приходятся на четвертое воскресенье сентября.

Также на эту дату приходятся дни рождения украинских городов Мелитополь и Новая Каховка.

В мировом календаре 28 сентября отмечено рядом событий – это Всемирный день мигрантов и беженцев, Международный день людей с нарушениями слуха, Всемирный день сетчатки, Международный день всеобщего доступа к информации и Всемирный день рек. Кроме того, в мире отмечают теплый семейный праздник – Международный день дочерей.

Сейчас смотрят

Для православных верующих это день памяти преподобного Харитона Исповедника и собор преподобных отцов Киево-Печерских (Ближних пещер).

Факты ICTV собрали все главные события 28 сентября — узнавайте, какие есть народные приметы, что можно и нельзя делать в этот день, а также, кто празднует именины.

Какой сегодня церковный праздник – 28 сентября 2025 года

Православные верующие чтят собор преподобных отцов Киево-Печерских, которые упокоились в Антониевых (Ближних) пещерах, а также память преподобного Харитона Исповедника.

Киево-Печерская лавра является одной из главных святынь Украины. Именно подвиги преподобных отцов Печерских сделали ее известной всему православному миру. В Ближних пещерах, появившихся еще в 1057 году при игумене Варлааме, хранятся мощи более 120 святых – это самое большое количество православных покровителей в одном монастыре в мире.

В этот же день вспоминают преподобного Харитона Исповедника, который жил в городе Иконии (современная Турция), исповедовал христианскую веру во время гонений и подвергся жестоким пыткам, но спасся чудесным образом.

После освобождения Харитон основал в Палестине несколько монастырей, среди которых Фаранская лавра, и составил строгий монашеский устав. В конце жизни он уединился в пустыне, но оставался духовным наставником братии. Умер в глубокой старости и был похоронен в монастыре, созданном на месте своего чудесного спасения.

Какой сегодня, 28 сентября 2025 года, день в Украине

28 сентября в Украине отмечают День машиностроителя. Этот профессиональный праздник установлен указом президента в 1993 году и ежегодно приходится на четвертое воскресенье сентября.

Машиностроение – одна из ведущих отраслей промышленности страны, охватывающая авиакосмическую сферу, автомобилестроение, судостроение, производство электроники и приборов и обеспечивающая работой сотни тысяч украинцев.

Сегодня отмечают и Всеукраинский день дошкольного образования. Праздник, учрежденный в 2011 году, подчеркивает важную роль воспитателей и всего коллектива детских садов в формировании нового поколения.

Дошкольные учреждения Украины воспитывают сотни тысяч детей в сложных военных условиях, а профессия воспитателя требует особого призвания, терпения и преданности.

Кроме того, в этот день отмечают День города Мелитополь в Запорожской области и День города Новая Каховка в Херсонской области. Несмотря на временную оккупацию этих населенных пунктов российскими войсками, они остаются неотъемлемой частью Украины и символами несокрушимости.

Кто празднует день ангела 28 сентября 2025 года

28 сентября именины отмечают мужчины по имени Валентин, Вячеслав, Георгий, Иван, Кирилл, Макар, Марк, Нестор, Александр, Остап и Федор.

Среди женщин в этот день празднуют Анна, Мария, Татьяна, Ульяна и Юлиана.

Что нельзя делать 28 сентября 2025 года

Ссориться и ругаться – это может вызвать проблемы с горлом или дыханием.

Жаловаться и делиться планами.

Убирать и заниматься тяжелой домашней работой – у вас есть официальный повод отдохнуть в это воскресенье.

Есть ягоды – считалось, что в этот день они могут “впитывать” нечистую силу.

Возвращаться за забытыми вещами или ходить в гости.

Что можно делать сегодня

28 сентября подходит для рукоделия или небольших домашних дел. День считается благоприятным для торговли и хирургических операций.

Хорошо заниматься образованием, получением новых знаний и передачей опыта другим. Это удачные дни для преподавателей и учеников, для тех, кто стремится приобрести новые навыки. Советы важно давать только тогда, когда их действительно просят.

Также в отношениях в этот день особую роль играют слова любви и комплименты. Они способны укрепить взаимоотношения и гармонизировать атмосферу.

Народные приметы на 28 сентября 2025 года

Рано покраснела калина – на раннюю и суровую зиму.

Если деревья зацвели во второй раз – осень будет длинной и теплой.

Листья березы быстро опадают – на холодную зиму.

Ясное небо – зимой выпадет много снега.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.