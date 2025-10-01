День украинского казачества – это праздник мужества, свободы и непоколебимого духа, который имеет глубокие корни в истории Украины.

Эта дата символизирует связь поколений от запорожцев, которые защищали наши земли несколько веков назад, до современных воинов, защищающих страну от российской агрессии.

Факты ICTV напомнят, когда отмечается День украинского казачества, и помогут поздравить с праздником всех, кто по-настоящему любит свою страну.

День украинского казачества – история и дата

История украинского казачества начинается еще в XV веке. Тогда казаки стояли на границе между Литовским княжеством и Крымским ханством, а впоследствии создали Запорожскую Сечь – центр борьбы и самоуправления.

Под предводительством гетманов казацкое войско стало грозной силой, вызывавшей уважение и страх у врагов. И хотя в XVIII веке Сечь была разрушена по приказу Екатерины II, память о казацкой славе не угасла.

В начале 90-х годов XX века интерес к традициям и наследию казаков снова усилился. В 1999 году День украинского казачества официально установили на 14 октября – в праздник Покрова Божьей Матери, небесной покровительницы казаков. Именно тогда в Сечи традиционно избирали нового атамана.

В 2023 году Президент Украины подписал указ, которым изменил дату празднования. С тех пор День украинского казачества отмечают ежегодно 1 октября. Изменение связано с переходом Православной церкви Украины и Украинской греко-католической церкви на новоюлианский календарь.

Таким образом, в 2025 году День украинского казачества приходится на среду, 1 октября.

День украинского казачества – поздравления в открытках

Открытки ко Дню украинского казачества – простой и искренний способ показать, что мы помним и ценим подвиг защитников Украины. Выбирайте изображения с поздравлениями и делитесь ими в этот день.

День украинского казачества – поздравления в стихах

Непереможні козаки

Вам лине слава крізь віки,

Вам дякуєм за Україну.

Не дали впасти на коліна!

(Наталья Кищук)

***

***

Козацька пісня в серці лине,

Хоч вже давно пройшли віки,

Ви зберегли нам Україну,

Навіки славні козаки!

***

Що для мене орда?

Що для мене москаль?

Од козацьких атак

хто, скажіть, не тікав?

В когось є далина

і своя сторона,

а для мене лишень

Україна одна.

(Иосиф Струцюк)

***

Рідна наша Україно,

Не дам упасти на коліна,

Захищу від злих атак,

Недарма ж бо я козак.

***

Ми неньку нашу, Україну

Обережем від всяких бід.

Ми, козаки, одна родина,

Міцний і славний весь наш рід.

