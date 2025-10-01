Каждый год 1 октября мы благодарим тех, кто встал на защиту государства, ведь именно на эту дату приходится День ветерана.

Праздник был учрежден в 2004 году указом президента, и с тех пор он стал символом благодарности и уважения к тем, кто защищал и продолжает защищать Украину.

Ветеранами в нашей стране считаются участники боевых действий, ветераны военной службы, пострадавшие участники Революции Достоинства, участники войны и те, кто имеет особые заслуги перед Родиной. Сегодня — это прежде всего молодые люди, которые прошли через войну, получили ранения, потеряли здоровье, но сохранили несокрушимость духа.

Сейчас смотрят

День ветерана — это напоминание всем нам, что благодарность и уважение должны звучать каждый день, а не только в календарные праздники.

День ветерана 2025 — поздравления в картинках

Лучший способ отблагодарить ветеранов — внимание и забота. В подборке открыток вы найдете искренние поздравления для тех, кому мы обязаны возможностью жить в свободной стране.

День ветерана 2025 – поздравления в стихах

Вдячні ми вам за мужність і волю,

За неба блакить й відвойовану долю!

Ми знаємо всі – це відомо давно:

Герої живуть серед нас – не в кіно!

З Днем ветерана!

***

Хай зникнуть страждання і біль від війни,

Нехай повертаються світлії сни!

Вам вдячні ми щиро за подвиги й силу,

За Україну, що для нас зберегли ви!

***

Завдяки вам у нас є новий день,

Радіймо життю попри звуки сирен!

Хай швидше настане омріяний час,

Із перемогою й миром для нас!

День ветерана 2025 – поздравления в прозе

Спасибо вам за мужество и силу, за то, что встали на защиту Украины! Вы показали, что любовь к Родине сильнее страха и боли. Пусть благодарность людей всегда согревает вас, а жизнь дарит покой, тепло и радость рядом с самыми родными!

***

Вы прошли через сложные испытания и выстояли! Каждый ваш шаг на фронте – это шаг к будущему Украины. Сегодня мы низко кланяемся вам и благодарим за свободу, которую имеем! Пусть судьба отблагодарит вас светом и миром!

***

Вы – современные герои, которые творят историю уже сегодня. Ваша несокрушимость — пример для каждого. Спасибо за защиту! С Днем ветерана!

***

Спасибо за вашу отвагу и выдержку, за то, что не отступили тогда, когда было труднее всего! Ветераны — это наша гордость и наша совесть. Пусть в вашей жизни будет больше тепла и радости!

***

Ваши шрамы — это знаки отваги и чести, ваша сила — наша опора! Спасибо вам за то, что защищали и защищаете Украину! Пусть не только в День ветерана, а всегда у вас будет любовь родных и уважение всего народа!

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.