Международный день пожилых людей: дата и что стоит знать
Ежегодно в начале октября в мире отмечается Международный день пожилых людей.
Праздник имеет целью привлечь внимание к потребностям и правам пожилых людей, выразить благодарность за их вклад в развитие общества, а также напомнить о важности заботы и поддержки старшего поколения.
Когда Международный день пожилых людей
Международный день пожилых людей отмечается 1 октября. Праздник был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1990 году, чтобы привлечь внимание мирового сообщества к вопросам, касающимся пожилых людей: их социальной защищенности, доступа к медицине и уважения в обществе.
Украина, как полноправный член ООН, поддержала инициативу международного сообщества и с 1991 года ежегодно отмечает этот день.
Согласно классификации Всемирной организации здравоохранения, пожилыми являются люди в возрасте от 60 до 75 лет. Если человек достиг возраста 90 лет, его называют долгожителем.
Сегодня стоит поздравить представителей старшего поколения и поблагодарить их за их жизненный путь, опыт, труд и мудрость. Позаботьтесь о своих родных, уделите им время, подарите свое внимание и тепло.
Отметим, что 1 октября отмечается и ряд других важных праздников, среди которых — День казачества, День ветерана, Покрова Пресвятой Богородицы и День защитников и защитниц Украины. Календарь праздников на октябрь 2025 года — смотрите в нашем материале.