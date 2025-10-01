В среду, 1 октября, отмечается День украинского казачества, День ветерана, День социолога и День защитников и защитниц Украины.

Также на эту дату приходятся Международный день пожилых людей, Международный день музыки, Всемирный день вегетарианства, Всемирный день открытки, Всемирный день воздушного шарика, Международный день кофе, Всемирный день охраны енотов и День CD-плеера.

В церковном календаре сегодня — Покров Пресвятой Богородицы. Больше о праздниках, именинах, приметах и запретах дня — далее в материале.

Какой сегодня церковный праздник – 1 октября 2025 года

1 октября православные верующие отмечают Покров Пресвятой Богородицы. По преданию, в X веке во время осады Константинополя Богородица явилась в храме и накрыла людей своим омофором в знак защиты.

Этот праздник символизирует покровительство и опеку Божьей Матери над христианами. В Украине Покрова издавна почиталась казаками, которые считали Богородицу своей небесной покровительницей и молились ей перед сражениями.

Какой сегодня, 1 октября 2025 года, день в Украине

Традиционно в день Покрова Пресвятой Богородицы отмечается День украинского казачества. Праздник был учрежден в 1999 году указом президента, чтобы почтить заслуги казачества в утверждении украинской государственности и его вклад в современный процесс государствообразования.

1 октября отмечается День защитников и защитниц Украины. Праздник был установлен в 2014 году и имеет целью почтить мужество и героизм всех, кто защищает независимость и территориальную целостность нашего государства.

День ветерана является символом благодарности и уважения к тем, кто боролся за свободу Украины. Также на первый день октября приходится День социолога — профессиональный праздник людей, которые исследуют общественные процессы, изучают общественное мнение и помогают понять настроения и потребности различных социальных групп.

Кто празднует день ангела 1 октября 2025 года

День ангела сегодня празднуют обладатели имен Георгий, Григорий, Иван, Михаил, Николай, Александр, Алексей, Петр, Роман и Вера.

Что нельзя делать 1 октября 2025 года

В день Покрова Пресвятой Богородицы нельзя ссориться, сквернословить, сплетничать, завидовать, проявлять жадность, равнодушие и думать о негативном.

Не стоит заниматься тяжелым физическим трудом, убирать в доме, стирать. Рукоделие также лучше отложить на другой день. Не рекомендуется одалживать деньги, иначе надолго останетесь в долгах.

Народные приметы не советуют стричь волосы сегодня, чтобы не укоротить себе жизнь. Также нельзя переедать и злоупотреблять алкоголем.

Что можно делать сегодня

В этот день стоит посетить богослужение и помолиться Богородице о здоровье, мире, семейном счастье, любви и защите от бед.

Благоприятный день для отдыха и семейных посиделок. Можно ходить в гости или накрывать стол и приглашать родных к себе. Также сегодня стоит сделать доброе дело — все вернется сторицей.

Народные приметы на 1 октября 2025 года

Птицы не спешат улетать в теплые края — зима будет поздней.

Какой день сегодня, такой будет и погода в октябре.

Листья березы уже полностью пожелтели — к ранней зиме.

В лесу уродилось много белых грибов — к хорошему урожаю в следующем году.

