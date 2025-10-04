Сегодня, 4 октября, в Украине отмечают День ветеринарной службы. Кроме того, в первую субботу октября дни рождения празднуют города Запорожье и Черновцы.

Также в этот день отмечают Всемирный день животных и Международный день почтальона.

Для православных верующих это день памяти святого священномученика Иерофея, епископа Афинского.

Факты ICTV собрали все главные события 4 октября – узнавайте, какие есть народные приметы, что можно и нельзя делать в этот день, а также, кто празднует именины.

Какой сегодня церковный праздник – 4 октября 2025 года

Православная церковь чтит память священномученика Иерофея, епископа Афинского. Апостол Павел назначил Иерофея первым епископом Афин.

По преданию, святой был среди учеников, которые чудесным образом присутствовали на погребении Божьей Матери. В конце I века он принял мученическую смерть, а его голова хранится в монастыре возле греческого города Мегара.

Какой сегодня, 4 октября 2025 года, день в Украине

4 октября в Украине отмечают День ветеринарной службы в системе Министерства внутренних дел. Это профессиональный праздник людей, которые стоят на страже санитарной безопасности: ежедневно занимаются санитарным и эпидемиологическим контролем, проводят карантинные мероприятия и обеспечивают безопасность животной продукции.

На первую субботу октября приходится День города Запорожье. Это один из крупнейших индустриальных центров Украины, где работают десятки предприятий машиностроения, энергетики и металлургии, которые сейчас постоянно атакует враг. Несмотря на все, несокрушимый город работает и живет на максимум, который возможен в условиях полномасштабной войны.

В этот же день отмечают и День города Черновцы. Старинный центр Буковины славится своей архитектурой и уникальной резиденцией митрополитов Буковины и Далмации, которая входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Кто празднует день ангела 4 октября 2025 года

День ангела 4 октября отмечают сразу несколько имен. Свои именины сегодня празднуют Василий, Владимир, Дмитрий, Михаил, Николай, Павел, Петр, Степан и Вероника.

Что нельзя делать 4 октября 2025 года

Ссориться, ругаться, излучать негатив.

Не ходить в лес и не пускать незнакомцев в дом, чтобы избежать неприятностей.

Не начинать новых дел и не завершать старые. По лунному календарю, этот день неблагоприятен для стартов и финалов.

Не заводить новых знакомств.

Избегать чрезмерного давления на окружающих и желания шокировать других – в дни под влиянием Водолея это только вредит.

Что можно делать сегодня

Сегодня хороший день для работы над собой, коррекции прошлого и гармонизации жизни. Он способствует обучению, омоложению организма и духовному развитию. Самое время изготавливать талисманы и амулеты, заниматься косметическими процедурами и стрижкой.

Луна в Водолее настраивает на свободу и открытость. Это благоприятный момент для экспериментов, реформ и рискованных проектов – неожиданные идеи имеют шанс на успех.

Также хорошо позволить себе приятные покупки или маленькие радости, больше бывать среди людей и общаться с друзьями.

Народные приметы на 4 октября 2025 года

Холодно днем, но теплеет к ночи – ждите ухудшения погоды.

Листья березы желтеют сверху – весна будет теплой и ранней.

Сильный ветер в этот день предвещает суровую зиму.

Пасмурный день – таким будет и весь октябрь.

