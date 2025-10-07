Во вторник, 7 октября, отмечается Всемирный день хлопка, Всемирный день действий за достойный труд и Международный день осведомленности о тригеминальной невралгии.

Православная церковь сегодня чтит память святых мучеников Сергия и Вакха. Больше о праздниках, именинах, приметах и запретах дня — далее в материале.

Какой сегодня церковный праздник – 7 октября 2025 года

Согласно православному календарю, в этот день вспоминают святых мучеников Сергия и Вакха. Они были римского происхождения и жили в III веке. Занимали высокие военные должности при дворе императора Максимиана.

Сергей и Вакх были фаворитами императора, пока не стало известно, что они тайно исповедуют христианство. Святые отказались приносить жертву языческим идолам, за что их подвергли жестоким пыткам. В честь мучеников было построено несколько церквей в разных городах, включая Константинополь и Рим.

Кто празднует день ангела 7 октября 2025 года

В этот день именины отмечают обладатели имен Демьян, Иосиф, Леонтий, Марк, Николай, Сергей и Пелагея.

Что нельзя делать 7 октября 2025 года

В этот день нельзя ссориться, ругаться, сплетничать, завидовать, проявлять жадность и равнодушие. Не стоит отказывать в помощи нуждающимся.

Народные приметы не советуют работать с землей, а также нельзя начинать важные дела. В этот день не рекомендуется заниматься выпечкой — это к неудачам и материальным трудностям. Не делайте сегодня крупных покупок, иначе вещь прослужит недолго.

Что можно делать сегодня

В этот день можно убирать в доме, готовить жилье к зиме, заниматься рукоделием и другими домашними делами. Вечер стоит провести в кругу родных и близких. Благоприятный день для свиданий, свадьбы и венчания.

Народные приметы на 7 октября 2025 года

Теплая и ясная погода — осень будет длинной и погожей.

Листья с берез уже полностью опали — к ранним морозам и суровой зиме.

Утром сильный туман — ждите мягкой и теплой зимы.

Утром роса и облачно — к скорому изменению погоды.

