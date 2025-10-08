Ежегодно 8 октября в Украине отмечают День юриста — профессиональный праздник людей, которые стоят на страже закона, справедливости и правопорядка.

В этот день принято поздравлять адвокатов, судей, прокуроров, нотариусов, юрисконсультов, следователей и правозащитников — всех, кто защищает права и свободы граждан. Работа этих специалистов требует глубоких знаний законодательства, ответственности, внимательности и честности.

Поэтому сегодня стоит пожелать им профессиональных успехов, побед в борьбе за справедливость, а также личного счастья, здоровья и благополучия. Для этого Факты ICTV подготовили поздравления с Днем юриста в стихах и картинках.

День юриста 2025 — картинки

Поздравления с Днем юриста в стихах

***

Поздравляю с Днем юриста

И желаю в праздник твой,

Чтоб в делах все было чисто,

И в душе царил покой.

Чтобы все дела решались

Без особенных проблем,

Все в работе удавалось,

И жилось, на зависть всем.

***

Поздравляю с Днем юриста,

Будь всегда ты оптимистом,

Пусть в делах все удается,

Никогда не устается.

На Земле чтоб все законы

Были для тебя знакомы,

Лишь вперед всегда стремись.

Самый лучший ты, юрист!

***

С Днем юриста поздравляю

И от всей души желаю

Много дел, и всех отличных,

Много сделок, только чистых.

И здоровья, и удачи,

Чтоб решались все задачи.

Много света и тепла,

Счастья, мира и добра!

Чтобы было все отлично

И в карьере, в жизни личной!

Чтобы много-много лет

Никаких не знали бед!

***

С Днем юриста поздравляю!

Счастья долгого желаю,

Процветания, открытий,

Дел успешных и событий.

Новых прибылей, успехов,

Процветания без огрехов,

Теплоты и доброты,

Чтоб сбывались все мечты!

***

Поздравляем с Днем юриста

И желаем от души:

Пусть все будет гладко, чисто,

Пусть удача к вам спешит!

Справедливых вам решений

На работе и везде,

Ну а в жизни — приключений.

Быть всегда на высоте!

***

