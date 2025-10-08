День юриста 2025: искренние поздравления в стихах и картинках
Ежегодно 8 октября в Украине отмечают День юриста — профессиональный праздник людей, которые стоят на страже закона, справедливости и правопорядка.
В этот день принято поздравлять адвокатов, судей, прокуроров, нотариусов, юрисконсультов, следователей и правозащитников — всех, кто защищает права и свободы граждан. Работа этих специалистов требует глубоких знаний законодательства, ответственности, внимательности и честности.
Поэтому сегодня стоит пожелать им профессиональных успехов, побед в борьбе за справедливость, а также личного счастья, здоровья и благополучия. Для этого Факты ICTV подготовили поздравления с Днем юриста в стихах и картинках.
День юриста 2025 — картинки
Поздравления с Днем юриста в стихах
***
Поздравляю с Днем юриста
И желаю в праздник твой,
Чтоб в делах все было чисто,
И в душе царил покой.
Чтобы все дела решались
Без особенных проблем,
Все в работе удавалось,
И жилось, на зависть всем.
***
Поздравляю с Днем юриста,
Будь всегда ты оптимистом,
Пусть в делах все удается,
Никогда не устается.
На Земле чтоб все законы
Были для тебя знакомы,
Лишь вперед всегда стремись.
Самый лучший ты, юрист!
***
С Днем юриста поздравляю
И от всей души желаю
Много дел, и всех отличных,
Много сделок, только чистых.
И здоровья, и удачи,
Чтоб решались все задачи.
Много света и тепла,
Счастья, мира и добра!
Чтобы было все отлично
И в карьере, в жизни личной!
Чтобы много-много лет
Никаких не знали бед!
***
С Днем юриста поздравляю!
Счастья долгого желаю,
Процветания, открытий,
Дел успешных и событий.
Новых прибылей, успехов,
Процветания без огрехов,
Теплоты и доброты,
Чтоб сбывались все мечты!
***
Поздравляем с Днем юриста
И желаем от души:
Пусть все будет гладко, чисто,
Пусть удача к вам спешит!
Справедливых вам решений
На работе и везде,
Ну а в жизни — приключений.
Быть всегда на высоте!
***