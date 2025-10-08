Сегодня, 8 октября, в Украине отмечают День юриста – профессиональный праздник всех, кто стоит на страже законности и правопорядка.

Также на эту дату приходится Всемирный день биометрии, Международный день педиатрии, Международный день дзиги и Всемирный день осьминога – символическое совпадение, ведь латинское octo означает «восемь», что связывает осьминога с октябрем (October).

Для православных верующих это день памяти преподобной Пелагии и преподобной Таисии.

Сейчас смотрят

Факты ICTV собрали все главные события 8 октября — узнавайте, какие народные приметы существуют в этот день, что можно и нельзя делать, а также, кто празднует именины.

Какой сегодня церковный праздник – 8 октября 2025 года

Православная церковь в этот день чтит память преподобных Пелагеи Антиохийской и Таисии Египетской.

Святая Пелагея жила в III веке в Антиохии. Она обратилась в христианство, отказалась от мирских соблазнов и приняла мученическую смерть за веру. По преданию, ее казнили, сожгли в медном быке. В народе Пелагию почитают как покровительницу девушек, чистоты и птиц.

Преподобная Таисия Египетская – подвижница IV века – стала примером искреннего покаяния. В юности она жила греховной жизнью, но впоследствии отказалась от нее, обратившись к Богу. Проведя остаток дней в молитве и уединении, она искупила свои вины и была канонизирована.

Какой сегодня, 8 октября 2025 года, день в Украине

Сегодня в Украине отмечают День юриста – профессиональный праздник, введенный указом президента в 1997 году по инициативе Союза адвокатов, Союза юристов и Министерства юстиции Украины.

Дату 8 октября выбрали не случайно: именно в октябре 1016 года князь Ярослав Мудрый создал первый писаный свод законов – Руську Правду, которая стала основой средневекового права в Руси – Украине.

В этот день поздравляют судей, адвокатов, прокуроров, нотариусов, юрисконсультов, следователей и правозащитников – всех, кто заботится о соблюдении прав и свобод граждан.

Кто празднует день ангела 8 октября 2025 года

Среди мужчин в этот день именины отмечают Василий, Виктор, Владимир, Дмитрий, Иван, Николай, Павел и Петр. Эти имена издавна связывают с силой духа, мудростью и надежностью.

Среди женщин день ангела празднуют Елизавета, Мария, Надежда, Таисия и Татьяна. Каждое из этих имен олицетворяет веру, милосердие и красоту души.

Что нельзя делать 8 октября 2025 года

Конфликтовать, ругаться и провоцировать споры – эмоциональное напряжение в этот день слишком высокое.

Употреблять алкоголь и переедать – излишества могут сказаться на здоровье и настроении.

Стричь волосы – по поверьям, это может навлечь болезни или привлечь негативную энергию.

Браться за важные дела и выполнять физически изнурительную работу.

Поддаваться ревности, зависти или раздражению – в дни под знаком Овна эти эмоции особенно разрушительны.

Что можно делать сегодня

8 октября – день энергии, вдохновения и чувств. Это лучшее время для романтических знакомств, помолвки или свадьбы.

День благоприятен для празднований, теплых встреч и дружеского общения. Хорошо проводить время в приятной компании, организовывать корпоративные мероприятия или презентации – все, что приносит радость и позитив.

Полезно угощаться фруктами, особенно виноградом, который символизирует достаток и щедрость. День способствует гармонии в отношениях, творческим идеям и духовному обновлению. Вот в делах лучше не торопиться – спокойствие и уравновешенность принесут больше пользы, чем суета.

Народные приметы на 8 октября 2025 года

Ясный и теплый день – осень будет длинной и сухой.

Много паутины в воздухе – зима будет мягкой.

Если вечер звездный – в ближайшие дни погода останется стабильной.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.