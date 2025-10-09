Валентина Чорна, редактор раздела Стиль жизни
Церковный календарь на ноябрь 2025: важные события последнего месяца осени
Ноябрь 2025 года насыщен церковными событиями и днями памяти святых. В последний месяц осени верующие будут отмечать Собор архистратига Михаила, Введение во храм Пресвятой Богородицы, а также начало Рождественского поста.
Церковь призывает провести это время в молитве, благодарности и духовной подготовке к зимним праздникам. Факты ICTV собрали полный церковный календарь на ноябрь 2025 года, чтобы вы не пропустили важные даты.
Церковные праздники в ноябре 2025 года
- 1 ноября – святых бессребреников Космы и Дамиана, блаженного священномученика Феодора;
- 2 ноября – святых мучеников Ахиндина, Пигасия, Афтония, Елпидифора и Анемподиста;
- 3 ноября – святых священномучеников Акепсима, Иосифа и Айтала;
- 4 ноября – святого преподобного Иоакиния Великого; святых мучеников Никандра и Ермея;
- 5 ноября – святых мучеников Галактиона и Эпистимы;
- 6 ноября – святого исповедника Павла, архиепископа Царьградского;
- 7 ноября — святых 33-х мучеников в Мелитите;
- 8 ноября — Собор архистратига Михаила;
- 9 ноября — святых преподобных Матроны и Теоктисты;
- 10 ноября — святых апостолов Эраста, Олимпа, Родиона и тех, кто с ними;
- 11 ноября — святых мучеников Мины, Виктора и Викентия; святого преподобного исповедника Феодора Студита;
- 12 ноября — святого священномученика Иосафата;
- 13 ноября — святого святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Царьградского;
- 14 ноября — святого апостола Филиппа;
- 15 ноября — начало Рождественского поста, святых мучеников и исповедников Гурия, Самона, Авива;
- 16 ноября — святого апостола и евангелиста Матфея;
- 17 ноября — святого святителя Григория, епископа Неокесарийского;
- 18 ноября – святых мучеников Платона и Романа;
- 19 ноября – святого пророка Авдия; святого мученика Варлаама;
- 20 ноября – блаженной преподобной Иосафаты, святого преподобного Григория Декаполита;
- 21 ноября – Введение во храм Пресвятой Богородицы;
- 22 ноября – святого апостола Филимона и тех, кто с ним;
- 23 ноября – святых святителей Амфилохия и Григория;
- 24 ноября – святой великомученицы Екатерины, святого великомученика Меркурия;
- 25 ноября – святого священномученика Климента;
- 26 ноября — святого преподобного Алипия столпника;
- 27 ноября — святого великомученика Иакова Персианина; святого преподобного Паладия;
- 28 ноября — святого преподобномученика Стефана Нового; святого мученика Иринарха;
- 29 ноября — святых мучеников Парамона и Филумена;
- 30 ноября — святого апостола Андрея Первозванного.
