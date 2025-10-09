Какой праздник 9 октября 2025 и что сегодня может придать сил
В пятницу, 9 октября, отмечается День риэлтора, Всемирный день почты, Всемирный день зрения, Всемирный день финансового планирования и Международный день пива и пиццы.
Православная церковь сегодня чтит память святого апостола Иакова Алфеева. Больше о праздниках, именинах, приметах и запретах дня — далее в материале.
- Какой сегодня церковный праздник – 9 октября 2025 года
- Какой сегодня, 9 октября 2025 года, день в Украине
- Кто празднует день ангела 9 октября 2025 года
- Что нельзя делать 9 октября 2025 года
- Что можно делать сегодня
- Народные приметы на 9 октября 2025 года
Какой сегодня церковный праздник – 9 октября 2025 года
Согласно православному календарю, в этот день вспоминают Иакова Алфеева, одного из 12 апостолов Иисуса Христа. Он был братом апостола и евангелиста Матфея.
Иаков был мытарем. Согласно житию, он проповедовал в Иудее, а затем вместе с апостолом Андреем отправился в Эдесу. Позже самостоятельно проповедовал в Газе и Элевферополе (Южная Палестина).
Какой сегодня, 9 октября 2025 года, день в Украине
В Украине 9 октября отмечается День риэлтора. Этот неофициальный профессиональный праздник был учрежден в 1999 году на Первом Всеукраинском съезде риэлторов.
Риэлтор – это эксперт в области работы с недвижимостью. Он выступает посредником при заключении сделок по покупке, продаже, аренде и других операциях, связанных с недвижимостью.
Кто празднует день ангела 9 октября 2025 года
День ангела сегодня празднуют обладатели таких мужских имен: Константин, Максим, Петр, Степан, Яков.
Что нельзя делать 9 октября 2025 года
В этот день нельзя ссориться, сквернословить, сплетничать, завидовать, проявлять жадность и равнодушие.
Народные приметы не советуют лениться и откладывать важные дела — это к неудачам в будущем. Также сегодня не стоит пересчитывать деньги и мелкие предметы, иначе навлечете на себя финансовые трудности.
Что можно делать сегодня
День считается удачным для подготовки к зиме. Мужчины в этот день заготавливали дрова, а женщины варили первую кашу из зерна нового урожая. Считалось, что это сытное блюдо наполнит человека энергией и придаст сил до конца года.
Народные приметы на 9 октября 2025 года
- Идет снег — к плохому урожаю в следующем году.
- Дождь идет — снег выпадет рано.
- Луны не видно за облаками — к засушливому лету.
- Кроты роют широкие норы — ждите быстрого потепления;
- Не все листья опали с вишни — еще будет тепло.