В пятницу, 9 октября, отмечается День риэлтора, Всемирный день почты, Всемирный день зрения, Всемирный день финансового планирования и Международный день пива и пиццы.

Православная церковь сегодня чтит память святого апостола Иакова Алфеева. Больше о праздниках, именинах, приметах и запретах дня — далее в материале.

Какой сегодня церковный праздник – 9 октября 2025 года

Согласно православному календарю, в этот день вспоминают Иакова Алфеева, одного из 12 апостолов Иисуса Христа. Он был братом апостола и евангелиста Матфея.

Иаков был мытарем. Согласно житию, он проповедовал в Иудее, а затем вместе с апостолом Андреем отправился в Эдесу. Позже самостоятельно проповедовал в Газе и Элевферополе (Южная Палестина).

Какой сегодня, 9 октября 2025 года, день в Украине

В Украине 9 октября отмечается День риэлтора. Этот неофициальный профессиональный праздник был учрежден в 1999 году на Первом Всеукраинском съезде риэлторов.

Риэлтор – это эксперт в области работы с недвижимостью. Он выступает посредником при заключении сделок по покупке, продаже, аренде и других операциях, связанных с недвижимостью.

Кто празднует день ангела 9 октября 2025 года

День ангела сегодня празднуют обладатели таких мужских имен: Константин, Максим, Петр, Степан, Яков.

Что нельзя делать 9 октября 2025 года

В этот день нельзя ссориться, сквернословить, сплетничать, завидовать, проявлять жадность и равнодушие.

Народные приметы не советуют лениться и откладывать важные дела — это к неудачам в будущем. Также сегодня не стоит пересчитывать деньги и мелкие предметы, иначе навлечете на себя финансовые трудности.

Что можно делать сегодня

День считается удачным для подготовки к зиме. Мужчины в этот день заготавливали дрова, а женщины варили первую кашу из зерна нового урожая. Считалось, что это сытное блюдо наполнит человека энергией и придаст сил до конца года.

Народные приметы на 9 октября 2025 года

Идет снег — к плохому урожаю в следующем году.

Дождь идет — снег выпадет рано.

Луны не видно за облаками — к засушливому лету.

Кроты роют широкие норы — ждите быстрого потепления;

Не все листья опали с вишни — еще будет тепло.

