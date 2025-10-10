Сегодня, 10 октября, в Украине отмечают День работников стандартизации и метрологии – профессиональный праздник специалистов, отвечающих за точность измерений, качество и безопасность продукции.

Также на эту дату приходится Всемирный день психического здоровья, призванный напомнить о важности заботы о ментальном состоянии человека, Всемирный день инклюзивности, подчеркивающий равенство и принятие, Международный день режиссуры и Международный день ветеринарной медсестры, который отмечают во вторую пятницу октября.

Для православных верующих это день памяти святых мучеников Евлампия и Евлампии.

Сейчас смотрят

Факты ICTV собрали все главные события 10 октября – узнавайте, какие народные приметы существуют в этот день, что можно и нельзя делать, а также, кто празднует именины.

Какой сегодня церковный праздник – 10 октября 2025 года

В этот день православные верующие чтят память святых мучеников Евлампия и Евлампии, брата и сестры, которые пострадали за веру во Христа в начале IV века в городе Никомидия (современная Турция).

Во время гонений при императоре Максимилиане Евлампий отказался отречься от христианства и был жестоко наказан. Его сестра Евлампия, узнав о страданиях брата, смело явилась перед судом и открыто заявила о своей вере. Они приняли мученическую смерть, сохранив непоколебимую преданность Христу.

Какой сегодня, 10 октября 2025 года, день в Украине

Сегодня в Украине отмечают День работников стандартизации и метрологии — профессиональный праздник тех, кто обеспечивает точность измерений, качество продукции и соблюдение международных стандартов.

Праздник был установлен в 2002 году указом президента Украины, чтобы отметить весомый вклад специалистов этой отрасли в развитие экономики и промышленности.

Целью мероприятия является привлечение внимания к роли метрологии и стандартизации в жизни государства, ведь именно благодаря этим направлениям формируется надежность украинского производства, доверие к национальной продукции и ее конкурентоспособность на мировых рынках.

Кто празднует день ангела 10 октября 2025 года

Сегодня именины отмечают обладатели имен Андрей, Антон, Василий, Кирилл, Павел, Сергей, Степан, Ефим и Яков.

Что нельзя делать 10 октября 2025 года

Переедать и употреблять алкоголь — это ослабляет энергетику и может вызвать усталость.

Контактировать с незнакомыми людьми — день не способствует новым знакомствам, возможны недоразумения.

Подписывать соглашения и заключать контракты — из-за замедленной реакции есть риск ошибок.

Перегружать себя физическим трудом или тренировками — организму нужно спокойствие и восстановление.

Поддаваться гневу, зависти или желанию мести — негативные эмоции в этот день имеют особенно разрушительное влияние.

Одалживать кому-то спички и свечи из дома — по народным приметам, это “выносит тепло” и притягивает неурядицы.

Работать в огороде или ходить в лес — считалось, что земля в этот день “отдыхает”.

Ссориться, ругаться или желать кому-то зла.

Что можно делать сегодня

День благоприятен для очищения и внутреннего покоя. Полезно уделить время дому: убрать, избавиться от старых вещей, очистить пространство с помощью ароматических палочек или пламени свечи. Это поможет освободить накопленную усталость и обновить энергию.

Хорошо уединиться, помолиться или переосмыслить прошлое – день подходит для покаяния, прощения и духовного обновления. Луна в знаке Тельца придает стабильность, поэтому стоит посвятить время бытовым делам, мелким ремонтам или планированию бюджета, говорят астрологи.

Также это удачный момент, чтобы подстричь волосы – согласно лунному календарю, это продлевает жизнь и укрепляет энергетику.

Народные приметы на 10 октября 2025 года

Ветер с востока или севера – к похолоданию.

Листья ивы желтеют снизу – зима будет ранней.

Теплый и сухой день – осень затянется.

Гроза – к мягкой зиме.

Дождь со снегом – к теплому январю.

Мало шишек на елях и соснах – зима будет короткой.

Мороза еще не было – холодов не ждать как минимум месяц.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.