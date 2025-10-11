В субботу, 11 октября, отмечается Всемирный день музыки, Международный день каминг-аута, Всемирный день мигрирующих птиц, Международный день африканских пингвинов, Международный день девочек, Европейский день донорства и трансплантации органов и Всемирный день хосписов и паллиативной помощи.

Православная церковь сегодня чтит память святого апостола от 70-ти Филиппа. Больше о праздниках, именинах, приметах и запретах дня — далее в материале.

Какой сегодня церковный праздник – 11 октября 2025 года

Согласно православному календарю, в этот день вспоминают святого апостола от 70-ти Филиппа. Он был одним из семи диаконов, избранных для заботы о бедных христианской общины в Иерусалиме.

После мученической смерти Стефана отправился в город Самарии, где проповедовал с большим успехом. Позже Филипп направился в Кесарию Приморскую со своими четырьмя дочерьми, которые обладали даром пророчества.

Кто празднует день ангела 11 октября 2025 года

В этот день именины отмечают обладатели имен Иларион, Лев, Макар, Александр, Филипп и Зинаида.

Что нельзя делать 11 октября 2025 года

В этот день нельзя ссориться, сквернословить, сплетничать, завидовать, проявлять жадность и равнодушие. Народные приметы не советуют уходить далеко от дома, иначе навлечете на себя неприятности.

Нельзя переедать и злоупотреблять алкоголем — могут возникнуть проблемы с желудком. В этот день повышается риск ожогов и порезов, поэтому стоит быть осторожными с острыми, колющими и горячими предметами.

Что можно делать сегодня

Благоприятный день для творчества и рукоделия. Любое изделие, сделанное своими руками, получится удачным. 11 октября можно заниматься и другими домашними делами, в частности уборкой и готовкой.

По приметам, женщинам в этот день рекомендуется выпустить эмоции, можно поплакать и пожалеть себя. После этого на душе сразу станет легче.

Народные приметы на 11 октября 2025 года

Вокруг луны ночью видны круги — в ближайшие дни будет ветрено.

Птицы летят очень низко — к ранней и морозной зиме.

Деревья покрылись инеем — зима будет долгой.

Потепление в этот день предвещает погожий конец октября.

