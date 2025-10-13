Какой праздник 13 октября 2025 года и почему стоит избегать черной одежды
В понедельник, 13 октября, отмечается Международный день скептиков, Международный день простого языка, Международный день костюма, Международный день неудачников, Всемирный день борьбы с тромбозом, Международный день уменьшения опасности стихийных бедствий и День распространения информации о метастатическом раке молочной железы.
Православная церковь сегодня чтит память святых мучеников Карпа, Папилы и Агатоники. Подробнее о праздниках, именинах, приметах и запретах дня — далее в материале.
Какой сегодня церковный праздник – 13 октября 2025 года
Согласно православному календарю, в этот день вспоминают святых мучеников Карпа, Папилу и Агатонику. Они пострадали за веру во Христа примерно в III-IV веке.
По преданию, Карп был епископом в Смирне, Папила — диаконом или священником, а Агатоника — благочестивой женщиной, которая поддерживала других христиан в тяжелые времена.
Кто празднует день ангела 13 октября 2025 года
В этот день именины отмечают обладатели имен Антон, Никита, Николай, Яков и Злата.
Что нельзя делать 13 октября 2025 года
В этот день нельзя ссориться, ругаться, сплетничать, завидовать, проявлять жадность и равнодушие. Народные приметы не советуют носить одежду черного цвета, иначе навлечете на себя неприятности.
Не стоит доверять незнакомцам, делиться секретами и планами с другими — в этот день повышается риск обманов и мошенничеств. Не рекомендуется хвастаться и выставлять богатство напоказ, иначе быстро лишитесь всего нажитого.
Что можно делать сегодня
Удачный день для любых оздоровительных и медицинских процедур. Сегодня стоит пойти в баню, чтобы “смыть с себя” не только грязь, но и все проблемы.
В эту дату можно заниматься различными домашними делами. Также день подходит для отдыха, творчества, рукоделия и посиделок с родными и друзьями.
Народные приметы на 13 октября 2025 года
- Небо темно-синего цвета — ждите дождя.
- Слышен гром — к хорошему урожаю грибов в лесу.
- Луна ночью очень бледная — к ухудшению погоды.
- Журавли уже улетели в теплые края — зима будет ранней и морозной.