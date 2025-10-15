Какой праздник 15 октября 2025 и почему не стоит чинить сломанные вещи
В среду, 15 октября, отмечается Всемирный день достоинства, День здоровья молочной железы, Международный день местоимений, День потерянного ребенка, Международный день сельских женщин, Международный день белой трости и Всемирный день мытья рук.
Православная церковь сегодня чтит память преподобного Ефимия Нового и преподобномученика Лукиана. Подробнее о праздниках, именинах, приметах и запретах дня — далее в материале.
- Какой сегодня церковный праздник – 15 октября 2025 года
- Кто празднует день ангела 15 октября 2025 года
- Что нельзя делать 15 октября 2025 года
- Что можно делать сегодня
- Народные приметы на 15 октября 2025 года
Какой сегодня церковный праздник – 15 октября 2025 года
Согласно православному календарю, в этот день вспоминают преподобного Ефимия Нового Солунского. Он жил в Палестине в IX веке, происходил из христианской семьи, рано принял постриг и стал отшельником. Основал монашескую общину вблизи Салоник. В народе Ефимия считали защитником от нечисти.
Также 15 октября верующие чтят память преподобномученика Лукиана Антиохийского. Он был родом из сирийского города Самосата и жил в III веке. Был рукоположен в пресвитеры. За веру во Христа претерпел много пыток.
Кто празднует день ангела 15 октября 2025 года
Именины в этот день отмечают обладатели таких мужских имен: Денис, Дмитрий, Иван, Лукьян, Афанасий, Семен, Ефим.
Что нельзя делать 15 октября 2025 года
В этот день нельзя ссориться, сквернословить, сплетничать, завидовать, проявлять жадность и равнодушие. Народные приметы не советуют чинить сломанные вещи — они долго не прослужат.
Нельзя лениться, сегодня обязательно нужно сделать хотя бы три дела — это к удаче в будущем. Нельзя одалживать деньги — иначе в доме не будет достатка.
Что можно делать сегодня
У святых Ефимия и Лукиана просят защиты от нечисти и исцеления от физических болезней и душевных травм.
В этот день можно заниматься различными домашними делами и готовиться к зиме. Благоприятный день для творчества, рукоделия и отдыха.
Народные приметы на 15 октября 2025 года
- Круг вокруг луны — к заморозкам.
- Комары до сих пор летают — зима будет мягкой.
- На рассвете облачно — к ухудшению погоды.
- Безоблачное и ясное небо — ждите хорошей погоды.