В среду, 15 октября, отмечается Всемирный день достоинства, День здоровья молочной железы, Международный день местоимений, День потерянного ребенка, Международный день сельских женщин, Международный день белой трости и Всемирный день мытья рук.

Православная церковь сегодня чтит память преподобного Ефимия Нового и преподобномученика Лукиана. Подробнее о праздниках, именинах, приметах и запретах дня — далее в материале.

Какой сегодня церковный праздник – 15 октября 2025 года

Согласно православному календарю, в этот день вспоминают преподобного Ефимия Нового Солунского. Он жил в Палестине в IX веке, происходил из христианской семьи, рано принял постриг и стал отшельником. Основал монашескую общину вблизи Салоник. В народе Ефимия считали защитником от нечисти.

Также 15 октября верующие чтят память преподобномученика Лукиана Антиохийского. Он был родом из сирийского города Самосата и жил в III веке. Был рукоположен в пресвитеры. За веру во Христа претерпел много пыток.

Кто празднует день ангела 15 октября 2025 года

Именины в этот день отмечают обладатели таких мужских имен: Денис, Дмитрий, Иван, Лукьян, Афанасий, Семен, Ефим.

Что нельзя делать 15 октября 2025 года

В этот день нельзя ссориться, сквернословить, сплетничать, завидовать, проявлять жадность и равнодушие. Народные приметы не советуют чинить сломанные вещи — они долго не прослужат.

Нельзя лениться, сегодня обязательно нужно сделать хотя бы три дела — это к удаче в будущем. Нельзя одалживать деньги — иначе в доме не будет достатка.

Что можно делать сегодня

У святых Ефимия и Лукиана просят защиты от нечисти и исцеления от физических болезней и душевных травм.

В этот день можно заниматься различными домашними делами и готовиться к зиме. Благоприятный день для творчества, рукоделия и отдыха.

Народные приметы на 15 октября 2025 года

Круг вокруг луны — к заморозкам.

Комары до сих пор летают — зима будет мягкой.

На рассвете облачно — к ухудшению погоды.

Безоблачное и ясное небо — ждите хорошей погоды.

