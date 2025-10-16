Сегодня, 16 октября, в мире отмечают сразу несколько важных событий – в частности Всемирный день кошек, Всемирный день продовольствия и День руководителя.

Также в этот день отмечают Всемирный день хлеба, День здорового питания, Всемирный день позвоночника и реанимации сердца. Кроме того, на третий четверг октября приходится Международный день словаря, День разрешения конфликтов и День кредитных союзов.

Для православных верующих 16 октября – день памяти святого мученика Лонгина Cотника.

какой сегодня церковный праздник, что можно и нельзя делать, какие народные приметы существуют и кто празднует именины.

Какой сегодня церковный праздник – 16 октября 2025 года

Православная церковь чтит память мученика Лонгина Сотника – римского воина, который присутствовал при распятии Иисуса Христа.

По церковному преданию, именно Лонгин пронзил копьем ребро Спасителя, из которого вытекли кровь и вода. Впоследствии он стал проповедником веры, оставив военную службу, и за свою непоколебимую веру подвергся мученической смерти – был обезглавлен вместе с двумя своими сподвижниками.

Кто празднует день ангела 16 октября 2025 года

Именины в этот день отмечают Георгий, Дементий, Евгений, Иван, Леонтий и Алексей.

Эти имена происходят из греческой и латинской традиций и связаны с верой, мужеством и благородством.

Что нельзя делать 16 октября 2025 года

Ругаться, выяснять отношения или конфликтовать.

Переедать или употреблять тяжелую пищу на ночь.

Заниматься мелкой работой, напрягающей глаза или требующей чрезмерной сосредоточенности.

Тратить энергию на бесполезные дела или жалобы.

Что можно делать сегодня

Энергетически сильный день подпитает физические и духовные силы. Это прекрасное время для действий, достижений и творчества. Если чувствуете прилив энергии – используйте ее для спорта, прогулок или активной работы.

Этот период способствует решительности: хорошо начинать долгосрочные проекты или завершать давние дела. Если появится вдохновение – действуйте, ведь все запланированное сегодня будет иметь шанс на успех.

Луна в знаке Льва придает уверенности, желания действовать и быть замеченным. Полезно посещать мероприятия, общаться, выступать, участвовать в событиях, где ценится инициатива. Самое время для публичных выступлений, презентаций или творческих экспериментов.

Народные приметы на 16 октября 2025 года

Если листья еще не опали с деревьев – морозы наступит нескоро.

Круг вокруг Луны – к сильному ветру.

Воробьи сбиваются в стайки и суетятся – к непогоде.

Низкие темные облака – к холоду и возможному снегу.

Если вороны ходят по земле – сохранится тепло.

