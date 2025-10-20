В понедельник, 20 октября, отмечается Международный день авиадиспетчера, Всемирный день борьбы с болью, Международный день ленивца, Всемирный день статистики, Международный день повара и кулинара.

Также на эту дату приходится Всеукраинский день борьбы с заболеванием рака молочной железы и Всемирный день профилактики остеопороза.

Православная церковь сегодня чтит память святого великомученика Артемия. Больше о праздниках, именинах, приметах и запретах дня — далее в материале.

Какой сегодня церковный праздник – 20 октября 2025 года

Согласно православному календарю, в этот день вспоминают святого великомученика Артемия Антиохийского. Он жил в IV веке, был египтянином по происхождению и полководцем при императоре Константине Великом.

Артемий был известен своей непоколебимой верой в Христа. За отказ отречься от христианства его подвергли жестоким мучениям и казнили около 362 года.

Кто празднует день ангела 20 октября 2025 года

Именины в этот день отмечают обладатели имен Артем, Герман, Иван, Леонид, Михаил, Николай, Александр, Павел, Петр и Ирина.

Что нельзя делать 20 октября 2025 года

В этот день нельзя ссориться, ругаться, сплетничать, завидовать, проявлять жадность, равнодушие и отказывать в помощи.

Народные приметы не советуют чрезмерно веселиться. Не стоит думать о плохом, иначе привлечете его в свою жизнь. Также не рекомендуется признаваться в любви и играть свадьбу — брак будет коротким.

Что можно делать сегодня

Святой Артемий считается покровителем военнослужащих, поэтому 20 октября принято молиться за защитников и их благополучное возвращение домой.

Сегодня можно убирать, стирать, заниматься рукоделием, творчеством и различными домашними делами. Благоприятный день для отдыха и встречи с родными или друзьями.

Народные приметы на 20 октября 2025 года

С дуба упало много желудей — к щедрому урожаю хлеба в следующем году.

Деревья еще не сбросили все листья — зима начнется не раньше, чем через месяц.

Слышен гром — зимой будет мало снега.

Хорошая погода — такой она будет до 10 ноября.

