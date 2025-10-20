Какой праздник 20 октября 2025 и на что указывает хорошая погода в этот день
В понедельник, 20 октября, отмечается Международный день авиадиспетчера, Всемирный день борьбы с болью, Международный день ленивца, Всемирный день статистики, Международный день повара и кулинара.
Также на эту дату приходится Всеукраинский день борьбы с заболеванием рака молочной железы и Всемирный день профилактики остеопороза.
Православная церковь сегодня чтит память святого великомученика Артемия. Больше о праздниках, именинах, приметах и запретах дня — далее в материале.
- Какой сегодня церковный праздник – 20 октября 2025 года
- Кто празднует день ангела 20 октября 2025 года
- Что нельзя делать 20 октября 2025 года
- Что можно делать сегодня
- Народные приметы на 20 октября 2025 года
Какой сегодня церковный праздник – 20 октября 2025 года
Согласно православному календарю, в этот день вспоминают святого великомученика Артемия Антиохийского. Он жил в IV веке, был египтянином по происхождению и полководцем при императоре Константине Великом.
Артемий был известен своей непоколебимой верой в Христа. За отказ отречься от христианства его подвергли жестоким мучениям и казнили около 362 года.
Кто празднует день ангела 20 октября 2025 года
Именины в этот день отмечают обладатели имен Артем, Герман, Иван, Леонид, Михаил, Николай, Александр, Павел, Петр и Ирина.
Что нельзя делать 20 октября 2025 года
В этот день нельзя ссориться, ругаться, сплетничать, завидовать, проявлять жадность, равнодушие и отказывать в помощи.
Народные приметы не советуют чрезмерно веселиться. Не стоит думать о плохом, иначе привлечете его в свою жизнь. Также не рекомендуется признаваться в любви и играть свадьбу — брак будет коротким.
Что можно делать сегодня
Святой Артемий считается покровителем военнослужащих, поэтому 20 октября принято молиться за защитников и их благополучное возвращение домой.
Сегодня можно убирать, стирать, заниматься рукоделием, творчеством и различными домашними делами. Благоприятный день для отдыха и встречи с родными или друзьями.
Народные приметы на 20 октября 2025 года
- С дуба упало много желудей — к щедрому урожаю хлеба в следующем году.
- Деревья еще не сбросили все листья — зима начнется не раньше, чем через месяц.
- Слышен гром — зимой будет мало снега.
- Хорошая погода — такой она будет до 10 ноября.