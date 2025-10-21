Во вторник, 21 октября, отмечается Всемирный день йододефицита, Всемирный день рептилий и День болтовни.

Православная церковь чтит сегодня память святого преподобного Илариона Великого. Подробнее о праздниках, именинах, приметах и запретах дня — далее в материале.

Какой сегодня церковный праздник – 21 октября 2025 года

Согласно православному календарю, в этот день вспоминают преподобного Илариона Великого. Он родился в 291 году вблизи города Газы в Палестине. В 15 лет принял крещение, после чего два месяца жил в пустыне.

После смерти родителей раздал унаследованное имение бедным, а сам в 307 году вернулся в пустыню недалеко от города Маюма. В возрасте 65 лет Иларион отправился в Египет, где поселился в пустыне близ Афродитополя.

Во время правления императора Юлиана Отступника язычники развалили монастырь святого, а его хотели убить, но он остался жив. Вскоре Иларион перешел в Сицилию, а затем — в Далмацию (современная Хорватия), чтобы в одиночестве провести остаток жизни. Там он творил многочисленные чудеса, в частности во время землетрясения успокоил морские волны, которые могли затопить город. Умер Иларион Великий в 371 году на Кипре.

Кто празднует день ангела 21 октября 2025 года

Именины в этот день отмечают обладатели имен Анатолий, Аркадий, Василий, Владимир, Георгий, Демьян, Дмитрий, Захар, Иван, Иларион, Константин, Николай, Александр, Алексей, Сергей, Федор и Пелагея.

Что нельзя делать 21 октября 2025 года

В этот день нельзя ссориться, ругаться, сплетничать, завидовать, проявлять жадность, равнодушие и отказывать в помощи.

Народные приметы не советуют отправляться в дальнее путешествие — в дороге могут возникнуть неприятности. Нельзя завидовать другим людям, желать им зла и жаловаться на свою судьбу, иначе в жизни наступит черная полоса. Также запрещено поднимать что-либо с земли и принимать подарки от незнакомцев.

Что можно делать сегодня

Святому Илариону можно помолиться за исцеление души и физических болезней. 21 октября стоит посвятить время домашним делам.

Можно убирать, стирать, готовить, заниматься творчеством и рукоделием. Вечером благоприятно собраться за столом вместе с родными и близкими.

Народные приметы на 21 октября 2025 года

Ясная погода — зима будет суровой и морозной.

Утром туман — к урожайной весне следующего года.

Облака низко плывут — ждите мороза.

В лесу много грибов — похолодание будет нескоро.

