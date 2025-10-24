День автомобилиста 2025: дата, история и традиции праздника
День работника автотранспорта отмечают не только те, кто ежедневно сидит за рулем. Это официальный профессиональный праздник всех, кто работает в дорожно-транспортной сфере.
Когда празднуют День автомобилиста 2025 в Украине и как возник этот праздник, читайте в нашем материале.
Когда День автомобилиста в 2025 году
В 2025 году День автомобилиста приходится на 26 октября. В этот день принято поздравлять всех, кто связал свою жизнь с автотранспортом, пожелать безопасной езды, надежной работы автомобилей, успехов в труде и здоровья.
День автомобилиста 2025: история праздника
В этот день автотранспортные предприятия традиционно организуют торжественные мероприятия: концерты, банкеты, награждения и поощрения самых успешных работников.
Ведь современная экономика и промышленность во многом зависят от эффективной работы автотранспортного хозяйства, автомобильного производства и состояния дорог и путепроводов.
Колесо — одно из важнейших изобретений человечества, и автотранспорт является его наиболее широким применением. В то же время именно автомобили остаются одним из самых опасных средств передвижения, поэтому на плечах водителей и специалистов по обслуживанию, ремонту и поддержанию дорог лежит большая ответственность — за собственную жизнь, а также за жизнь пассажиров и пешеходов.
В профессии водителя важны ответственность, любовь к делу и профессионализм. Профессионализм проявляется не только в умении управлять транспортным средством, но и в умении заботиться о безопасности и техническом состоянии автомобиля. Именно эти качества отличают настоящего водителя.
В Украине эта дата была официально утверждена Указом Президента от 13 октября 1993 года № 452/93.
День автомобилиста 2025, дату которого ежегодно отмечают в последнее воскресенье октября, объединяет работников дорожного хозяйства.