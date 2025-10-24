Какой праздник 24 октября 2025 года и что не следует брать у малознакомых людей
Сегодня, 24 октября, мир отмечает Международный день ООН и Международный день дипломатов.
Также в этот день проводят Международный день действий в защиту климата, Всемирный день борьбы с полиомиелитом и День информации о развитии. Среди тематических дат – Всемирный день кенгуру и Всемирный день шампанского.
Для православных верующих 24 октября – день памяти святого мученика Арефы и тех, кто с ним.
Факты ICTV собрали все главные события этого дня – узнавайте, какие приметы существуют, что можно и нельзя делать, а также кто празднует именины.
- Какой сегодня церковный праздник – 24 октября 2025 года
- Кто празднует день ангела 24 октября 2025 года
- Что нельзя делать 24 октября 2025 года
- Что можно делать сегодня
- Народные приметы на 24 октября 2025 года
Какой сегодня церковный праздник – 24 октября 2025 года
24 октября православные верующие чтят память святого мученика Арефы Негранского и 4 299 христиан, которые пострадали вместе с ним за веру в VI веке.
Арефа был правителем города Негран на Аравийском полуострове и отказался отречься от христианства во время гонений. За это его казнили вместе с жителями города.
Кто празднует день ангела 24 октября 2025 года
День ангела 24 октября отмечают мужчины с именами Иван, Николай, Алексей, Афанасий и Петр.
Это хороший повод поздравить всех знакомых, которых зовут именно так. В церковной традиции в этот день советуют обратиться к молитве, поблагодарить своего святого за заступничество и провести день в мире и добрых делах.
Что нельзя делать 24 октября 2025 года
- Ссориться, проявлять агрессию, обижать других.
- Мочить ноги, ходить по лужам, перемерзать.
- Принимать подарки или личные вещи от малознакомых людей.
- Поддаваться резким спонтанным желаниям менять жизнь.
Что можно делать сегодня
Мощную энергетику дня астрологи советуют направить в конструктивное русло. Рекомендуется активно работать над собой: избавляться от внутренних ограничений, заниматься самоанализом, трансформировать негативные мысли в позитивные действия.
Это день начала новых дел, особенно для тех, кто готов рискнуть и сделать скачок вперед. Энергию полезно высвободить через спорт, йогу, боевые искусства или дыхательные практики.
Также день благоприятен для отказа от вредных привычек, но только если это решение созрело внутри, а не навязано извне.
Народные приметы на 24 октября 2025 года
- Густой утренний туман – будет ясный и теплый день.
- Много листьев до сих пор на деревьях – зима будет холодной и снежной.
- Если в этот день выпал первый снег – зима будет снежной.
- Много ворон на деревьях – к непогоде и сильному ветру.
- День дождливый – зима будет теплой.