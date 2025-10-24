Сегодня, 24 октября, мир отмечает Международный день ООН и Международный день дипломатов.

Также в этот день проводят Международный день действий в защиту климата, Всемирный день борьбы с полиомиелитом и День информации о развитии. Среди тематических дат – Всемирный день кенгуру и Всемирный день шампанского.

Для православных верующих 24 октября – день памяти святого мученика Арефы и тех, кто с ним.

Сейчас смотрят

Факты ICTV собрали все главные события этого дня – узнавайте, какие приметы существуют, что можно и нельзя делать, а также кто празднует именины.

Какой сегодня церковный праздник – 24 октября 2025 года

24 октября православные верующие чтят память святого мученика Арефы Негранского и 4 299 христиан, которые пострадали вместе с ним за веру в VI веке.

Арефа был правителем города Негран на Аравийском полуострове и отказался отречься от христианства во время гонений. За это его казнили вместе с жителями города.

Кто празднует день ангела 24 октября 2025 года

День ангела 24 октября отмечают мужчины с именами Иван, Николай, Алексей, Афанасий и Петр.

Это хороший повод поздравить всех знакомых, которых зовут именно так. В церковной традиции в этот день советуют обратиться к молитве, поблагодарить своего святого за заступничество и провести день в мире и добрых делах.

Что нельзя делать 24 октября 2025 года

Ссориться, проявлять агрессию, обижать других.

Мочить ноги, ходить по лужам, перемерзать.

Принимать подарки или личные вещи от малознакомых людей.

Поддаваться резким спонтанным желаниям менять жизнь.

Что можно делать сегодня

Мощную энергетику дня астрологи советуют направить в конструктивное русло. Рекомендуется активно работать над собой: избавляться от внутренних ограничений, заниматься самоанализом, трансформировать негативные мысли в позитивные действия.

Это день начала новых дел, особенно для тех, кто готов рискнуть и сделать скачок вперед. Энергию полезно высвободить через спорт, йогу, боевые искусства или дыхательные практики.

Также день благоприятен для отказа от вредных привычек, но только если это решение созрело внутри, а не навязано извне.

Народные приметы на 24 октября 2025 года

Густой утренний туман – будет ясный и теплый день.

Много листьев до сих пор на деревьях – зима будет холодной и снежной.

Если в этот день выпал первый снег – зима будет снежной.

Много ворон на деревьях – к непогоде и сильному ветру.

День дождливый – зима будет теплой.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.