Сегодня, 24 октября, мир отмечает Международный день ООН и Международный день дипломатов.

Также в этот день проводят Международный день действий в защиту климата, Всемирный день борьбы с полиомиелитом и День информации о развитии. Среди тематических дат – Всемирный день кенгуру и Всемирный день шампанского.

Для православных верующих 24 октября – день памяти святого мученика Арефы и тех, кто с ним.

Сейчас смотрят

Факты ICTV собрали все главные события этого дня – узнавайте, какие приметы существуют, что можно и нельзя делать, а также кто празднует именины.

Какой сегодня церковный праздник – 24 октября 2025 года

24 октября православные верующие чтят память святого мученика Арефы Негранского и 4 299 христиан, которые пострадали вместе с ним за веру в VI веке.

Арефа был правителем города Негран на Аравийском полуострове и отказался отречься от христианства во время гонений. За это его казнили вместе с жителями города.

Кто празднует день ангела 24 октября 2025 года

День ангела 24 октября отмечают мужчины с именами Иван, Николай, Алексей, Афанасий и Петр.

Это хороший повод поздравить всех знакомых, которых зовут именно так. В церковной традиции в этот день советуют обратиться к молитве, поблагодарить своего святого за заступничество и провести день в мире и добрых делах.

Что нельзя делать 24 октября 2025 года

  • Ссориться, проявлять агрессию, обижать других.
  • Мочить ноги, ходить по лужам, перемерзать.
  • Принимать подарки или личные вещи от малознакомых людей.
  • Поддаваться резким спонтанным желаниям менять жизнь.

Что можно делать сегодня

Мощную энергетику дня астрологи советуют направить в конструктивное русло. Рекомендуется активно работать над собой: избавляться от внутренних ограничений, заниматься самоанализом, трансформировать негативные мысли в позитивные действия.

Это день начала новых дел, особенно для тех, кто готов рискнуть и сделать скачок вперед. Энергию полезно высвободить через спорт, йогу, боевые искусства или дыхательные практики.

Также день благоприятен для отказа от вредных привычек, но только если это решение созрело внутри, а не навязано извне.

Народные приметы на 24 октября 2025 года

  • Густой утренний туман – будет ясный и теплый день.
  • Много листьев до сих пор на деревьях – зима будет холодной и снежной.
  • Если в этот день выпал первый снег – зима будет снежной.
  • Много ворон на деревьях – к непогоде и сильному ветру.
  • День дождливый – зима будет теплой.
Читайте также
Церковный календарь на октябрь 2025: праздник Покрова и полный список важных дат
церковний календар на жовтень 2025

Связанные темы:

КалендарьПраздникиЦерковні свята
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.