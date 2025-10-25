В субботу, 25 октября, отмечается День маркетолога, Международный день художника, Всемирный день оперы, День каратэ, Всемирный день макарон, Всемирный день производителей пиццы и Международный день осведомленности о карликовости.

Православная церковь сегодня чтит память святых мучеников Маркияна и Мартирия. Больше о праздниках, именинах, приметах и запретах дня — далее в материале.

Какой сегодня церковный праздник – 25 октября 2025 года

Согласно православному календарю, в этот день вспоминают святых мучеников Маркияна и Мартырия, которые жили в Константинополе и служили в Константинопольском Соборе.

Маркиан был чтецом, а Мартирий иподиаконом. Они твердо исповедовали веру во Христа, за что были осуждены к смерти в 355 году.

Кто празднует день ангела 25 октября 2025 года

Именины в этот день отмечают обладатели имен Валерий и Матрона.

Что нельзя делать 25 октября 2025 года

В этот день нельзя ссориться, сквернословить, сплетничать, завидовать, проявлять жадность, равнодушие и отказывать в помощи.

Народные приметы не советуют громко смеяться, веселиться, устраивать шумные вечеринки, а также плохо говорить об умерших.

Что можно делать сегодня

В народе 25 октября существовала традиция ходить на кладбище, чтобы помянуть умерших родственников и близких. Стоит привести могилы в порядок в преддверии зимы. Дома можно зажечь свечу и помолиться за умерших.

Также сегодня можно работать, убирать в доме, стирать, заниматься рукоделием и другими домашними делами.

Народные приметы на 25 октября 2025 года

Яркие звезды на небе — к морозу, тусклые — к потеплению.

Много звезд ночью — в следующем году будет хороший урожай гороха.

Слышен гром — зима будет снежной и теплой.

Утром туман — ждите потепления.

