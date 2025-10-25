Какой праздник 25 октября 2025 и какое место сегодня стоит посетить
В субботу, 25 октября, отмечается День маркетолога, Международный день художника, Всемирный день оперы, День каратэ, Всемирный день макарон, Всемирный день производителей пиццы и Международный день осведомленности о карликовости.
Православная церковь сегодня чтит память святых мучеников Маркияна и Мартирия. Больше о праздниках, именинах, приметах и запретах дня — далее в материале.
- Какой сегодня церковный праздник – 25 октября 2025 года
- Кто празднует день ангела 25 октября 2025 года
- Что нельзя делать 25 октября 2025 года
- Что можно делать сегодня
- Народные приметы на 25 октября 2025 года
Какой сегодня церковный праздник – 25 октября 2025 года
Согласно православному календарю, в этот день вспоминают святых мучеников Маркияна и Мартырия, которые жили в Константинополе и служили в Константинопольском Соборе.
Маркиан был чтецом, а Мартирий иподиаконом. Они твердо исповедовали веру во Христа, за что были осуждены к смерти в 355 году.
Кто празднует день ангела 25 октября 2025 года
Именины в этот день отмечают обладатели имен Валерий и Матрона.
Что нельзя делать 25 октября 2025 года
В этот день нельзя ссориться, сквернословить, сплетничать, завидовать, проявлять жадность, равнодушие и отказывать в помощи.
Народные приметы не советуют громко смеяться, веселиться, устраивать шумные вечеринки, а также плохо говорить об умерших.
Что можно делать сегодня
В народе 25 октября существовала традиция ходить на кладбище, чтобы помянуть умерших родственников и близких. Стоит привести могилы в порядок в преддверии зимы. Дома можно зажечь свечу и помолиться за умерших.
Также сегодня можно работать, убирать в доме, стирать, заниматься рукоделием и другими домашними делами.
Народные приметы на 25 октября 2025 года
- Яркие звезды на небе — к морозу, тусклые — к потеплению.
- Много звезд ночью — в следующем году будет хороший урожай гороха.
- Слышен гром — зима будет снежной и теплой.
- Утром туман — ждите потепления.