Сегодня, 28 октября, в Украине и мире отмечают ряд важных событий, среди которых – День освобождения Украины от фашистских захватчиков и Всемирный день дзюдо.

В этот день также отмечают Международный день анимации и День бабушек и дедушек, который призван напомнить об уважении и заботе о самых старших членах семьи.

Для православных верующих 28 октября – день памяти мученицы Параскевы, которую особенно почитают как покровительницу женской судьбы и семейного благополучия.

Факты ICTV собрали все главные события этого дня – узнавайте, какие народные приметы существуют, что можно и нельзя делать, а также кто празднует именины.

Какой сегодня церковный праздник – 28 октября 2025 года

28 октября православные верующие чтят память святой мученицы Параскевы (Пятницы), которая жила в III веке и была казнена за отказ отречься от христианской веры.

По преданию, во время пыток она получила многочисленные раны, но чудесным образом исцелялась молитвой, поэтому в народе ее стали почитать как покровительницу медицины и тех, кто страдает от болезней.

Параскева также считается покровительницей женской судьбы, семейного счастья и духовной чистоты. В этот день верующие молятся об исцелении, физической и духовной силе, а также о защите семьи.

Какой сегодня, 28 октября 2025 года, день в Украине

Сегодня мы отмечаем День освобождения Украины от фашистских захватчиков – государственную памятную дату, установленную указом президента в 2009 году. Это день чествования воинов, которые освобождали украинскую землю от нацистской оккупации во время Второй мировой войны.

Именно 28 октября 1944 года завершилось изгнание войск нацистской Германии за пределы современной территории Украины. В течение января 1943 – октября 1944 годов состоялось 15 масштабных наступательных операций, после которых наша страна была полностью освобождена.

Верим, что так же мы освободим нашу землю от российских захватчиков, которые цинично и жестоко ежедневно убивают украинцев, уничтожают города, села и инфраструктуру.

В этот же день в Украине отмечают День бабушек и дедушек. Праздник призван подчеркнуть важную роль старшего поколения в семье и сохранении семейных традиций. Дата является постоянной и отмечается ежегодно 28 октября.

Кто празднует день ангела 28 октября 2025 года

28 октября свои именины празднуют Арсен, Георгий, Дмитрий, Иван, Максим, Николай, Степан, Анна и Параска. Эти имена связаны с христианскими святыми, которых в этот день чтит церковь.

По традиции, именинников поздравляют с днем небесного покровителя и желают духовной силы, здоровья и удачи.

Что нельзя делать 28 октября 2025 года

Стирать, шить и заниматься рукоделием – в день святой Параскевы такая работа считается нарушением духовной традиции и может навлечь болезни.

Давать или брать деньги в долг – по поверью, вместе с деньгами можно отдать свое здоровье или благополучие.

Врать и ссориться.

Начинать большие дела и заключать соглашения.

Что можно делать сегодня

28 октября – день духовной сосредоточенности и внутренней дисциплины. По народной традиции, святая Параскева считается покровительницей здоровья и женской судьбы, поэтому верующие молятся о, исцелении и мире в семье.

Астрологически день подходит для сосредоточенной работы, требующей точности и ответственности. Полезно заниматься планированием, организовывать рабочее пространство, оформлять документы.

День благоприятен для хирургических операций и оздоровительных процедур. Общаться следует спокойно, без эмоций, избегая резких высказываний – сила слова сегодня особенно ощутима. Хорошо проявлять заботу о старшем поколении, ведь праздник бабушек и дедушек символически подчеркивает преемственность и связь поколений.

Народные приметы на 28 октября 2025 года

Ясный день – к морозной, но сухой зиме.

Дождливая погода – к теплой и мокрой зиме.

Ветер с севера – к ранним морозам.

Если листья еще не опали – зима будет долгой.

Утренний иней или лед – зима обещает быть суровой.

