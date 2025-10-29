Какой праздник 29 октября 2025 и что может закончиться неудачей
В среду, 29 октября, в Украине отмечается День военного финансиста ВСУ и День работников службы вневедомственной охраны МВД.
Также на эту дату приходятся Международный день ухода и поддержки, Всемирный день борьбы с псориазом и Всемирный день борьбы с инсультом.
Православная церковь сегодня чтит память святой преподобномученицы Анастасии. Больше о праздниках, именинах, приметах и запретах дня — читайте в материале.
Какой сегодня церковный праздник – 29 октября 2025 года
В этот день православные верующие чтят преподобномученицу Анастасию Римскую. Она осиротела в три года и воспитывалась в женской христианской общине.
Девушка открыто признала свою веру в Иисуса Христа, отказалась поклоняться языческим богам и выбирать себе мужа. За это Анастасию подвергли жестоким пыткам, а затем – обезглавили.
Какой сегодня, 29 октября 2025 года, день в Украине
29 октября отмечается День военного финансиста Вооруженных Сил Украины. Это профессиональный праздник всех, кто обеспечивает финансовую стабильность, прозрачность и поддержку деятельности украинской армии.
Также на эту дату приходится День работников службы вневедомственной охраны МВД. Сегодня стоит поздравить тех, кто ежедневно стоит на страже общественного правопорядка и безопасности.
Кто празднует день ангела 29 октября 2025 года
Именины сегодня отмечают обладатели следующих имен: Андрей, Афанасий, Василий, Виктор, Евгений, Иван, Кирилл, Леонид, Николай, Алексей, Павел, Тимофей, Филипп, Агата, Анастасия, Анна и Мария.
Что нельзя делать 29 октября 2025 года
В этот день нельзя ссориться, ругаться, сплетничать, завидовать, проявлять жадность и равнодушие. Народные приметы не советуют заниматься ремонтом и строительством — все может закончиться неудачей.
Не стоит доверять незнакомцам и принимать от них подарки. Неудачный день для важных дел, встреч, воплощения бизнес-проектов.
Что можно делать сегодня
День святой Анастасии считается удачным для женщин. Преподобномученице молятся о семейном счастье, крепком здоровье и взаимной любви.
29 октября можно заниматься различными домашними делами, особенно благоприятный день для рукоделия и творчества. Также сегодня можно заняться лечением болезней, связанных со зрением.
Народные приметы на 29 октября 2025 года
- Внезапно начали каркать вороны — ждите мороза.
- Облака низко плывут — к непогоде.
- С березы еще не опали листья — погода еще порадует теплом.
- Голуби воркуют — к потеплению.