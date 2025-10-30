Сегодня, 30 октября, в Украине отмечают День работников подразделений по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, а также неофициальный День тренера – праздник людей, которые формируют спортивную мощь государства и воспитывают чемпионов.

В мире в этот день в фокусе здоровье и медицина – отмечают День осведомленности о сахарной зависимости и Международный день ортопедических медсестер и медбратьев.

Для православных христиан 30 октября – день памяти священномученика Зиновия и мученицы Зиновии, которые не отреклись от веры даже перед страхом смерти.

Факты ICTV собрали все важнейшие события этого дня – узнавайте, какие существуют народные приметы, что можно и что нельзя делать, а также кто сегодня празднует именины.

Какой сегодня церковный праздник – 30 октября 2025 года

В этот день православная церковь вспоминает священномученика Зиновия и мученицу Зиновию – родных брата и сестру, которые приняли мученическую смерть за исповедание христианской веры.

С детства Зиновий и Зиновия воспитывались в благочестии и любви к Богу. Достигнув совершеннолетия, они раздали свое наследство бедным и полностью посвятили себя служению людям. За праведную жизнь Господь даровал им дар исцеления больных, поэтому к брату и сестре обращались все, кто нуждался в помощи.

Зиновий стал епископом в Киликии и активно проповедовал христианство среди язычников. Во время гонений на христиан, начатых императором Диоклетианом, его арестовали и казнили после жестоких пыток. Сестра Зиновия добровольно присоединилась к брату, желая разделить с ним страдания за веру.

Какой сегодня, 30 октября 2025 года, день в Украине

Ежегодно 30 октября в Украине отмечают День работников подразделений по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

Он учрежден указом президента в 1993 году и призван отметить работу правоохранителей, борющихся с производством, перевозкой и распространением наркотических веществ. Этот день напоминает о важности профилактики наркозависимости и защиты молодежи от влияния наркопреступности.

Сегодня также отмечают День тренера. Этот неофициальный праздник посвящен людям, которые работают со спортсменами, формируют их физическую подготовку и мотивацию. Тренера называют наставником и педагогом в спорте, ведь от его мастерства во многом зависит результат воспитанников.

Кто празднует день ангела 30 октября 2025 года

Этот день отмечается немалым количеством именинников, в частности среди мальчиков и мужчин – поздравить можно всех, кого зовут Артем, Герман, Иосиф, Леонид, Макар, Максим, Марк, Матвей, Александр, Петр, Семен и Степан.

Среди девушек и женщин день ангела празднуют Анастасии и Елены – эти имена символизируют мудрость, благодать и духовную силу.

Поэтому, если среди ваших родных или друзей есть обладатели или обладательницы упомянутых имен, самое время поздравить их и сказать несколько теплых слов.

Что нельзя делать 30 октября 2025 года

Ссориться и конфликтовать.

Давать и брать деньги в долг – это открывает дверь для потерь в доме.

Начинать новые дела или заключать соглашения.

Употреблять алкоголь или злоупотреблять кофе.

Делать стрижку и экспериментировать с внешностью.

Поддаваться соблазнам, переедать или заниматься чрезмерными телесными удовольствиями.

Что можно делать сегодня

30 октября – день внутренней сосредоточенности и духовного очищения. Хорошо завершать начатые дела, приводить в порядок пространство, избавляться от ненужных вещей. Народная традиция гласит: “Что сегодня уберешь – то зимой не будет беспокоить”.

Благоприятно провести время в тишине, прислушиваться к своим мыслям, молиться. Это день, когда следует укреплять внутреннюю силу, работать над выдержкой и контролем эмоций. Также время удачное для добрых дел – можно поддержать близких, сделать пожертвование или помочь тем, кто в этом нуждается.

Луна в знаке Водолея пробуждает творчество, желание обновления и поиска нестандартных решений. Это хороший день, чтобы работать над саморазвитием и строить планы.

Народные приметы на 30 октября 2025 года

Теплый день – зима будет мягкой.

Сильный ветер – к метелям и морозам.

Утренний иней – к хорошему урожаю в следующем году.

Беспокойный скот – скоро изменится погода.

Ясная луна – к морозу, тусклая – к оттепели.

