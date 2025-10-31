В пятницу, 31 октября, отмечается Международный день Черного моря, Всемирный день экономии, Всемирный день городов и Всемирный день лемура.

Также сегодня ночью празднуют Хэллоуин. Православные верующие чтят память святых апостолов Стахия, Амплия и других. Больше о праздниках, именинах, приметах и запретах дня — далее в материале.

Какой сегодня церковный праздник – 31 октября 2025 года

Согласно православному календарю, в этот день вспоминают святых апостолов от 70-ти: Стахия, Амплия, Урвана, Наркиса, Апелия и Аристовула.

Сейчас смотрят

Эти ученики Иисуса Христа были выдающимися проповедниками Евангелия, несли слово Божье в разные уголки мира. Даже перед угрозой мученической смерти они оставались верными своему призванию.

Кто празднует день ангела 31 октября 2025 года

Именины в этот день отмечают обладатели следующих имен: Анатолий, Артем, Василий, Всеволод, Демьян, Иван, Леонид, Николай, Александр, Алексей, Петр, Роман, Сергей, Степан, Федор и Яков.

Что нельзя делать 31 октября 2025 года

В этот день нельзя ссориться, ругаться, сплетничать, завидовать, проявлять жадность, равнодушие и отказывать в помощи.

Народные приметы не советуют лениться, иначе навлечете на себя гнев святых. Не стоит общаться с малознакомыми людьми и злоупотреблять алкоголем. Рыбакам 31 октября нельзя ссориться, иначе рыбалка будет неудачной.

Что можно делать сегодня

День считается благоприятным для ухода за домашней птицей. Обычно 31 октября селяне занимались утеплением курятников, чтобы птицы чувствовали себя комфортно в зимний период.

Также в этот день готовили различные блюда из курятины. В народе верили: если сегодня съесть кусочек курицы, то беда обойдет стороной.

Согласно лунному календарю, 31 октября можно начинать новые дела, решать рабочие задачи и проводить время с семьей.

Народные приметы на 31 октября 2025 года

Закат солнца в облаках — ждите осадков.

Небо ночью пасмурное — будет дождь.

Громко щебечут воробьи — к потеплению.

Птицы нахмурились и сидят так с самого утра — будет затяжная непогода.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.