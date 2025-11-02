Сегодня, 2 ноября, в Украине отмечают День работника социальной сферы.

На международном уровне эта дата посвящена Дню прекращения безнаказанности за преступления против журналистов, призванному привлечь внимание к защите свободы слова и наказанию виновных в преследовании представителей СМИ. Также в этот день отмечают Всемирный день балета.

Для православных верующих этот день посвящен чествованию святых мучеников Ахиндина, Пигасия, Афтония, Елпидифора и Анемподиста.

Факты ICTV собрали все главные события этого дня – узнавайте, какие народные приметы существуют, что можно и нельзя делать, а также кто сегодня празднует именины.

Какой сегодня церковный праздник – 2 ноября 2025 года

2 ноября православная церковь чтит святых мучеников Ахиндина, Пигасия, Афтония, Елпидифора и Анемподиста.

Эти святые жили в IV веке и были чиновниками при персидском царе Сапоре II. За то, что открыто исповедовали христианство и отказались поклоняться языческим богам, их подвергли жестоким пыткам и казнили.

Какой сегодня, 2 ноября 2025 года, день в Украине

Ежегодно в первое воскресенье ноября в Украине отмечают День работника социальной сферы. В 2025 году эта дата выпала на 2 ноября.

Праздник посвящен людям, которые работают в сфере социальной защиты населения: помогают гражданам в сложных жизненных обстоятельствах, заботятся о людях с инвалидностью, пенсионерах, внутренне перемещенных лицах, семьях с детьми и других уязвимых группах.

Кто празднует день ангела 2 ноября 2025 года

2 ноября именины празднуют Константины. Это имя имеет древнегреческое происхождение от слова constans, что означает устойчивый, неизменный, тот, кто держит порядок.

Всех мужчин с именем Константин сегодня стоит поздравить с днем ангела и пожелать крепости духа, благополучия и Божьего благословения.

Что нельзя делать 2 ноября 2025 года

Проявлять жалость к себе или другим, а также зависть – это считается энергетически изнурительным и может привлечь неудачи.

Употреблять мясо, алкоголь, никотин и тяжелую пищу – день требует чистоты тела и мыслей.

Начинать сложные бизнес-операции – разрешено только спонсорство или благотворительность.

Перегружать сердце.

Что можно делать сегодня

Астрологически это один из самых благоприятных дней для уединения, медитации и духовных практик. Усиливается способность чувствовать эмоции других людей, появляется потребность в тишине, эстетике и душевном комфорте.

Стоит уделить внимание легким упражнениям на растяжку, йоге или массажу – это поможет активизировать энергетические потоки.

Рекомендуется слушать музыку, читать поэзию, смотреть глубокие фильмы или посетить музей – все, что вызывает искреннее эмоциональное переживание.

Народные приметы на 2 ноября 2025 года

Если утром туман — зима будет теплой.

Снег пошел рано утром — ожидаются сильные морозы.

Птицы прячут головы под крылья — приближается похолодание.

