Какой праздник 3 ноября 2025 года и чему сегодня стоит уделить время
В понедельник, 3 ноября, в Украине отмечается День инженерных войск. Также на эту дату приходятся Всемирный день медузы, Всемирный день косплея, День клише и Международный день биосферных заповедников.
Православная церковь сегодня чтит память священномучеников Акепсима, Иосифа и Айтала. Подробнее о праздниках, именинах, запретах и приметах дня — далее в материале.
Какой сегодня церковный праздник – 3 ноября 2025 года
Согласно православному календарю, 3 ноября вспоминают епископа Акепсима, пресвитера Иосифа и диакона Аифала. Святые мученики жили в IV веке в Персии.
Они пострадали за свою веру во время правления царя Шапура, который был известен преследованиями христиан. Три года святых морили голодом и жаждой, но они твердо отказывались поклоняться языческим богам. В конце концов мучеников казнили.
Какой сегодня, 3 ноября 2025 года, день в Украине
Ежегодно 3 ноября в Украине отмечается День инженерных войск. Праздник был установлен в 1999 году, учитывая заслуги инженерных войск в укреплении обороноспособности государства.
В этот день чествуют военных инженеров, которые создают переправы, занимаются строительством укреплений, разминированием, разведкой позиций и выполняют другие важные задачи на фронте и в тылу.
Кто празднует день ангела 3 ноября 2025 года
Именины в этот день отмечают обладатели таких имен: Богдан, Василий, Владимир, Георгий, Иван, Илья, Иосиф, Николай, Александр, Павел, Петр, Семен, Сергей, Федор, Анна, Евдокия и Светлана.
Что нельзя делать 3 ноября 2025 года
В этот день нельзя ссориться, ругаться, сплетничать, завидовать, проявлять жестокость или равнодушие.
Народные приметы не советуют жаловаться на жизнь и судьбу, отказывать в помощи и отправляться в дальний путь. Неблагоприятный день для новых начинаний и знакомств.
Что можно делать сегодня
Сегодня можно работать, убирать, стирать, заниматься рукоделием, творчеством и другими делами.
Согласно лунному календарю, 3 ноября считается благоприятным для обучения, омоложения организма и занятий спортом. Лучшее время для того, чтобы вносить коррективы в свою работу и бизнес.
Народные приметы на 3 ноября 2025 года
- Ночью выпал снег и не растаял до утра — к ранней весне.
- Листья с деревьев еще не опали — к сильным холодам зимой.
- Солнце яркое и небо безоблачное — ждите потепления.
- Красный закат солнца — к морозу.
- Все небо в звездах — в ближайшие дни будет хорошая погода.