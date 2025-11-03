В понедельник, 3 ноября, в Украине отмечается День инженерных войск. Также на эту дату приходятся Всемирный день медузы, Всемирный день косплея, День клише и Международный день биосферных заповедников.

Православная церковь сегодня чтит память священномучеников Акепсима, Иосифа и Айтала. Подробнее о праздниках, именинах, запретах и приметах дня — далее в материале.

Какой сегодня церковный праздник – 3 ноября 2025 года

Согласно православному календарю, 3 ноября вспоминают епископа Акепсима, пресвитера Иосифа и диакона Аифала. Святые мученики жили в IV веке в Персии.

Они пострадали за свою веру во время правления царя Шапура, который был известен преследованиями христиан. Три года святых морили голодом и жаждой, но они твердо отказывались поклоняться языческим богам. В конце концов мучеников казнили.

Какой сегодня, 3 ноября 2025 года, день в Украине

Ежегодно 3 ноября в Украине отмечается День инженерных войск. Праздник был установлен в 1999 году, учитывая заслуги инженерных войск в укреплении обороноспособности государства.

В этот день чествуют военных инженеров, которые создают переправы, занимаются строительством укреплений, разминированием, разведкой позиций и выполняют другие важные задачи на фронте и в тылу.

Кто празднует день ангела 3 ноября 2025 года

Именины в этот день отмечают обладатели таких имен: Богдан, Василий, Владимир, Георгий, Иван, Илья, Иосиф, Николай, Александр, Павел, Петр, Семен, Сергей, Федор, Анна, Евдокия и Светлана.

Что нельзя делать 3 ноября 2025 года

В этот день нельзя ссориться, ругаться, сплетничать, завидовать, проявлять жестокость или равнодушие.

Народные приметы не советуют жаловаться на жизнь и судьбу, отказывать в помощи и отправляться в дальний путь. Неблагоприятный день для новых начинаний и знакомств.

Что можно делать сегодня

Сегодня можно работать, убирать, стирать, заниматься рукоделием, творчеством и другими делами.

Согласно лунному календарю, 3 ноября считается благоприятным для обучения, омоложения организма и занятий спортом. Лучшее время для того, чтобы вносить коррективы в свою работу и бизнес.

Народные приметы на 3 ноября 2025 года

Ночью выпал снег и не растаял до утра — к ранней весне.

Листья с деревьев еще не опали — к сильным холодам зимой.

Солнце яркое и небо безоблачное — ждите потепления.

Красный закат солнца — к морозу.

Все небо в звездах — в ближайшие дни будет хорошая погода.

