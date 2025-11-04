Сегодня, 4 ноября, в Украине отмечают День железнодорожника и День украинского фрилансера.

В мире на эту дату приходятся Международный день благодарности коучам и Международный день маркетинга.

Для православных верующих день посвящен чествованию преподобного Иоанника Великого и святых мучеников Никандра и Ермея.

Сейчас смотрят

Факты ICTV собрали все главные события этого дня – узнавайте, какие народные приметы существуют, что можно и нельзя делать, а также кто сегодня празднует именины.

Какой сегодня церковный праздник – 4 ноября 2025 года

В этот день православные верующие чтят преподобного Иоанникия Великого, а также святых мучеников Никандра и Ермея.

Иоаникий Великий с юности стремился к духовной жизни. После службы в армии он принял монашество и провел более 20 лет в уединении. Святой прославился своим аскетизмом, пророчествами и чудесами. Сначала сторонник иконоборцев, Иоаникий стал ревностным защитником православной веры и почитания икон.

Святые мученики Никандр, епископ Мирский, и Ермей, пресвитер, были учениками апостола Тита. За проповедь христианства среди язычников они подверглись тяжелым пыткам и мученической смерти, оставаясь верными Христу до конца.

Какой сегодня, 4 ноября 2025 года, день в Украине

В Украине сегодня отмечают День железнодорожника – профессиональный праздник работников, благодаря которым ежедневно функционирует одна из важнейших транспортных систем государства. Их труд обеспечивает комфорт и безопасность миллионов пассажиров, своевременный ремонт путей и стабильную перевозку грузов, несмотря на вызовы военного времени.

Также на эту дату приходится День украинского фрилансера – неофициальный современный праздник, учрежденный в 2021 году и посвященный независимым специалистам различных сфер.

Кто празднует день ангела 4 ноября 2025 года

Именины сегодня отмечают Григорий, Иван, Илья, Николай, Александр, Симон и Степан.

Поздравьте родных, друзей и знакомых с этими именами теплыми словами и пожелайте им крепкого здоровья, мира и вдохновения.

Что нельзя делать 4 ноября 2025 года

Втягиваться в конфликты или споры.

Перегружать себя тяжелой физической работой или сложными домашними делами.

Долго работать за компьютером, читать или смотреть телевизор — глаза в этот день особенно уязвимы.

Курить или злоупотреблять алкоголем.

Долго смотреться в зеркало — по поверью, это может вызвать внутреннее беспокойство и недовольство собой.

Давать или брать деньги в долг — считается, что это может «унести» достаток из дома.

Что можно делать сегодня

В этот день благоприятно заниматься саморазвитием, обучением и духовными практиками. Это день поиска внутренних истин, когда хорошо работать над собой, избавляясь от негативных черт и лишних страхов.

Можно смело начинать новые дела — они будут иметь положительное развитие. Полезно уделять время хобби, творчеству, любимым занятиям, приносящим удовольствие и расслабление.

Питание в этот день должно быть легким, натуральным и обязательно приятным на вкус. Позвольте себе отдых, избегайте стрессов и не перегружайте тело или ум.

Стрижка сегодня считается благоприятной – она символически «обрезает» старые препятствия, улучшает финансовое положение и способствует благосклонности руководства.

Народные приметы на 4 ноября 2025 года

Если утром появился туман – зима будет мягкой.

Ветер с севера – на холод и метели, с запада – на дожди.

Роса или влага на земле – к хорошему урожаю в следующем году.

Ясный и тихий день – к продолжительной хорошей погоде.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.